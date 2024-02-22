Инициатива астраханского депутата о признании зоозащитников иноагентами возмутила активистов

22 февраля 2024, 22:22

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Политологи и активисты высказались против инициативы депутата Астраханской областной думы Евгения Дунаева признать зоозащитников иноагентами. Они назвали эту предложение депутата доносом и предтечей репрессий в отношении зоозащитных организаций страны.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря 2023 года стало известно, что депутат Евгений Дунаев направил в думу Астраханской области проект закона с предложением умерщвлять бродячих собак, которых в течение 15 дней не забрали из центров временного содержания. Местные зооактивисты раскритиковали этот законопроект, заявив, что он чрезмерно жесток по отношению к животным. 23 декабря проект закона был отозван после акции зоозащитников. В тот же день не менее 100 человек провели митинг с требованием принять законопроект, разрешающий эвтаназию безнадзорных собак. 26 декабря 2023 года дума Астраханской области приняла законопроект, разрешающий умерщвлять нежизнеспособных и агрессивных безнадзорных животных. В регионе организуют пункты временного содержания, где животные смогут находиться 15 дней.

Депутат Астраханской облдумы Евгений Дунаев подготовил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с требованием признать иноагентами всех зоозащитников в стране. Дунаев утверждает, что все зоозащитники финансируются из Европы и поддерживаются иностранными СМИ. Их деятельность направлена "на раскачивание лодки внутри страны перед выборами". Он считает, что долгие годы зоозащитные организации будто бы лоббировали и продвигали выделение из бюджета миллиардов рублей на содержание питомников, отлов и стерилизацию бездомных животных. Все провинциальные города кишат агрессивными собаками. Стерилизованные собаки все равно бросаются на людей, научно доказано, что стерилизация не делает собаку доброй", - следует из текста обращения, которое опубликовано в Telegram-канале Дунаева 17 февраля.

Астраханский политолог, член Совета Форума "Свободная Россия" Михаил Долиев назвал инициативу депутата Евгения Дунаева "политическим стукачеством". "В современной России могут инициативу Дунаева <по признанию зоозащитников иноагентами> принять. Не трудно догадаться, что Дунаев работает на "политическую полицию"", - заявил Долиев.

Михаил Долиев отметил, что не считает его оппозиционным парламентарием. Дунаев, по словам Долиева, "всегда легко менял свои политические пристрастия" и "постоянно работал на провластные круги". Политолог вспомнил скандал, связанный с обнаружением многочисленных изуродованных трупов собак. Результаты расследования того инцидента до сих пор не обнародованы.

"Но Дунаев публично тогда утверждал, что ничего страшного в этом нет, что экспертиза показала, что погибли животные не в мучениях, а что изуродовали их другие собаки и вороны уже после их смерти. Я тогда подумал - дело тут нечистое", - вспоминал Долиев.

27 ноября 2022 года стало известно, что на территории скотомогильника в Приволжском районе Астраханской области были обнаружены около 60 трупов бездомных собак со следами увечий. Пользователей соцсетей возмутило жестокое убийство животных, и они призвали найти и наказать тех, кто его совершил. 31 декабря 2022 года зоозащитники получили доступ в астраханский "Экоприют" для животных, условия содержания собак они посчитали возмутительными. 8 февраля 2023 года стало известно, что руководители "Экоприюта" заподозрены в мошенничестве.

Также астраханский политолог не верит в искренность конфликта между депутатом Олегом Шеиным (автором "гуманного" законопроекта по решению проблемы бездомных животных в регионе) и его однопартийцем Евгением Дунаевым (членом "фракции живодеров" в облдуме). "Было дело, мы Дунаева выгоняли из горсовета. Шеин его тогда активно защищал. И сейчас я не думаю, что между Шеиным и Дунаевым существуют какие-то противоречия и конфликты. Какая-то игра идет", - предположил Михаил.

Михаил Долиев категорично заявил, что в случае признания зоозащитников иноагентами ситуация в Астраханской области заметно ухудшится. "Собак будут травить с большим усердием. И такие спикеры, как Дунаев и, как мы их называем в Астрахани, "фракция живодеров", будут потворствовать догхантерам. Теперь они осмелеют и начнут в открытую травить собак по городу. Все это вредно и негуманно", - сказал Михаил Долиев.

Политолог, член Бюро федерального Политического совета ОДД "Солидарность" Сергей Жаворонков назвал инициативу депутата Евгения Дунаева "явлением в духе времени". "Все логично. Люди выслуживаются таким вот образом. Сейчас иноагентом можно объявить любого человека. Я считаю, что в Российской Федерации закон об иноагентах нелеп. Он не имеет зарубежных аналогов и сопоставим со статьей 58 "О контрреволюционной деятельности" времен сталинизма. Тогда, как и сейчас, легко было стать врагом народа за простую критику власти. Это самые настоящие политические репрессии", - заявил Жаворонков.

Сергей Жаворонков отметил, что информация о том, что российские НКО, включая зоозащитные организации, имеют "стабильное и обильное" финансирование из-за рубежа, что они зарабатывают миллиарды рублей, получаемые ими из государственного бюджета на реализацию программы отлова, стерилизации и выпуска безхозяйных животных - все это не соответствует действительности.

"Правозащитные организации в России - небогатые. В то же время мало кому известно, что в соответствии с федеральным законом одной из разновидностей НКО являются госкорпорации. Росатом например, может получать миллиарды долларов финансирования (как НКО). Можно по- разному относиться к зоозащитникам - скептически или с оптимизмом. Но в таких вопросах, как решение проблем безхозяйных животных, нужно изучать разные мнения", - заключил Сергей Жаворонков.

Директор "Альянса защитников животных" Юрий Корецких раскритиковал инициативу депутата Евгения Дунаева "бредом". "Никакого зарубежного финансирования российских зоозащитных организаций нет. Прежде чем такие заявления делать, привел бы доказательства. По сути, он распространяет клевету на целую социальную группу", - заявил зоозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Юрий Корецких отметил, что действительно некоторые организации берут подряды на отлов и стерилизацию бездомных животных, но действуют они в этом случае как обычные предприниматели и "больших прибылей от этой деятельности не имеют". Он также напомнил корреспонденту о том, что в ходе принятия закона Астраханской области "об уничтожении бездомных животных", его инициаторы говорили о неэффективности и дороговизне предыдущего закона, предусматривающего отлов, стерилизацию и выпуск животных. Но на реализацию нового закона региональные чиновники запросили, а парламентарии утвердили, бюджет в 225 миллионов рублей - сумма, явно превышающая финансирование старой программы. И это только на отлов и умерщвление животных, - сказал зоозащитник. Особый акцент при этом Юрий сделал на коррупционной составляющей нового областного закона. "Это хайповая тема - с собаками. Дунаев ее раскручивает на региональном и теперь уже на федеральном уровне, разжигая ненависть к бездомным животным. Перед общественностью он предстает клоуном. Но нельзя при этом быть до конца уверенным, что в верхах его инициатива не будет услышана. В современной России теперь все возможно", - подытожил Юрий Корецких.

Волгоградская зоозащитница и волонтер приюта для бездомных животных Светлана Куравлева назвала инициативу Дунаева политическим доносом.

"Это самый настоящий политический донос. Предтеча - в духе времен сталинских репрессий. Нет никакого оправдания этому низкому постыдному поступку. Зоозащитники провели и проводят в стране огромную работу по решению проблемы бездомных животных. Вся практическая деятельность держится на них. Это гуманный и самоотверженный труд. И тут такое заявление. Да они (власти) просто поставят жирную точку на всей нашей волонтерской работе", - сказала, оценивая инициативу депутата Евгения Дунаева, волгоградская зоозащитница и волонтер приюта для бездомных животных Светалана Куравлева.

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