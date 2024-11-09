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11:21, 9 ноября 2024

Активисты призвали участников COP29 отреагировать на ситуацию с правами человека в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционное движение "Платформа III Республики" призвало участников климатической конференции COP29 поднять вопросы о ситуации с правами человека в Азербайджане и потребовать от властей освобождения политзаключенных.

Как информировал "Кавказский узел", с 11 по 22 ноября в Баку пройдет климатическая конференция COP29, которая станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам властей Азербайджана, в дни форума Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей. Проведение этого мероприятия считается крайне важным для правительства Азербайджана, но в свете события международного масштаба репрессии против оппозиции и независимых СМИ в стране стали видны всему миру, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Группа азербайджанских активистов в декабре 2023 года учредила общественно-политическую структуру "Платформа III Республики". По их мнению, после восстановления контроля над Карабахом Азербайджану необходимы новая "посткарабахская" общественная повестка и переход от авторитаризма к демократии. 6 марта 2024 года три учредителя Платформы были задержаны в Баку. О тех, кто стоит у истоков нового движения, рассказывается в справке "Кавказского узла".

"Платформа III Республики" сегодня, 8 ноября, выступила с заявлением в связи с проведением в Азербайджане климатической конференции COP29. В сообщении сказано, что название организации также можно указывать в коротком виде ResPlatforma.

"Начиная с 2023 года ситуация с правами человека в Азербайджане резко ухудшилась, власти развернули против оппозиции, гражданского общества и критических медиа репрессии. Аресты не обошли стороной и ResPlatforma, в частности арестованы наш спикер Акиф Гурбанов и член правления Руслан Иззятли. Они содержатся под арестом по политически мотивированному делу с марта", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" член правления ResPlatforma Самед Рагимли.

ResPlatforma призвала участников COP29 осудить положение дел в Азербайджане с правами человека и потребовать немедленного освобождения жертв репрессий, включая Гурбанова и Иззетли, и полного восстановления их прав. Движение также призвало посетить арестованных по политическим мотивам в местах лишения свободы.

"Международное сообщество не должно оставаться безучастным к правам человека. Невозможно обсуждать климатические изменения в той стране, где нет условий для выражения альтернативных мнений по этой проблеме, а видные общественные деятели, продвигающие вопросы гражданского участия и журналисты, предоставляющие критические голоса брошены в тюрьмы. Мы ожидаем, от международных организаций, правительств демократических государств возвышения голоса в защиту азербайджанских политзаключенных", – сказал Рагимли.

Власти Азербайджана игнорируют многочисленные призывы в преддверии COP29 освободить политзаключенных, подчеркнул исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров.

"Правительство Азербайджана не придает никакого значения международным призывам в защиту политзаключенных. Азербайджанский режим уже на этапе трансформации из авторитаризма к тоталитаризму. Никогда ранее в Азербайджане не было столь большого числа политзаключенных, как сейчас – свыше 300. Причина тому отсутствие у правящего режима желания считаться с международной общественностью, будучи уверенными, что это не будет иметь последствий. Власти не внемлют языку призывов, увещеваний. Напротив, чем больше риторического международного давления, тем жестче власти усиливают репрессии", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Климатическая конференция проходит в Баку, в то время, как в стране есть не только политзаключенные и узники совести, но даже и "узники экологии", продолжил правозащитник.

"У нас есть заключенные, которые были арестованы за то, что протестовали против загрязнения окружающей среды. В частности, бывший депутат парламента, экономист Назим Бейдемирли был арестован и осужден по очевидно сфабрикованным обвинениям, за то, что поддержал протесты жителей села Союдлу в связи с загрязнением природы золоторудным предприятием. Он был наказан за то, что указал на справедливость требований жителей прекратить сток вредных отходов с месторождения в водоемы. Азербайджанские власти осуществляют управление страной, опираюсь на силу", – отметил Сафаров.

Депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу отверг критику правозащитников из-за положения дел в стране с правами человека. Он указал, что призывы к участникам COP29, не имеют отношения к теме форума.

"Это конференция сторонников Парижского соглашения по изменениям климата, являющегося самой глобальной проблемой. На нем будут обсуждаться последствия, вызванные климатическими изменениями. Поэтому их обращение выглядит несерьезным и никто из мировых лидеров не воспринимают это всерьез", – процитировал Meydan.Tv Бабаоглу, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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