Военный из Кабардино-Балкарии осужден за оставление части

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Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии военнослужащего Бицуева, который полтора месяца отсутствовал в части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.



Сегодня вынесен приговор военнослужащему Минобороны Бицуеву, который отсутствовал на службе с 15 апреля по 3 июня. "Бицуев без уважительных причин 15 апреля 2024 года в период мобилизации, объявленной Указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647, совершил самовольное оставление пункта временной дислокации воинской части. 3 июня Бицуев добровольно обратился в местную администрацию Черекского района Кабардино-Балкарской Республики с заявлением о совершенном им уклонении от военной службы", - сообщила сегодня пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.

На заседании Бицуев полностью признал вину. "Суд принял во внимание фактические обстоятельства дела, связанные с периодом уклонения Бицуева от военной службы, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, который совершил тяжкое преступление против военной службы, отрицательно влияющее на выполнение повседневных задач боевой подготовки, поставленных перед воинским подразделением в период мобилизации. За совершение данного преступления Бицуеву назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Нальчике приговорил мобилизованного Аскера Небежева к трем годам заключения, признав его виновным в самовольном оставлении места службы.

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