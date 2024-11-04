Мобилизованный осужден в Нальчике за уклонение от службы

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Военный суд в Нальчике приговорил мобилизованного Аскера Небежева к трем годам заключения, признав его виновным в самовольном оставлении места службы.

Согласно материалам дела, мобилизованный житель Терека Аскер Небежев был мобилизован в сентябре 2022 года. 17 марта текущего года он был отправлен в командировку в Запорожскую область, на дорогу ему были отведены одни сутки, но 18 марта он не явился на службу.

По версии следствия, Небежев приехал в Запорожскую область, снял квартиру и проводил время по своему усмотрению. Спустя месяц, 18 апреля, он вернулся в свою воинскую часть, которая находится в Ингушетии, сообщил 3 ноября в своем телеграм-канале Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр.

Небежев 27 апреля был вновь отправлен в командировку в Запорожскую область. Он также снял квартиру, провел время по своему усмотрению, а затем вернулся в часть. В отношении военного было возбуждено уголовное дело, его рассмотрел Нальчикский гарнизонный военный суд.

Суд признал Небежева виновным в уклонении от воинской службы и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сказано в сообщении.

При назначении наказания суд учел, что Небежев принимал участие в военной операции на Украине, что он характеризуется по службе удовлетворительно, является ветераном боевых действий и имеет достижения в спорте.

Комментариев от представителей Аскера Небежева не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 18 октября военный суд в Нальчике приговорил мобилизованного Амира Лиева к пяти годам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении места службы.

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