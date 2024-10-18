Мобилизованный осужден в Нальчике за уклонение от службы

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Военный суд в Нальчике приговорил мобилизованного Амира Лиева к пяти годам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении места службы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал мобилизованного Амира Лиева виновным в уклонении от воинской службы и приговорил его к пяти годам колонии общего режима, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

По данным суда, военнослужащий в ноябре 2023 года не вернулся в часть после отпуска. Лишь 27 мая он прибыл в военную комендатуру в Моздоке, так как «намерения вовсе уклониться от службы не имел». Лиев пояснил, что не смог вернуться из отпуска вовремя, так как остался дома, чтобы ухаживать за малолетним сыном, поскольку его супруга была приговорена к лишению свободы по делу о фиктивной постановке гражданина на учет. 29 марта супруге Лиева сменили наказание на ограничение свободы, и она вернулась домой, но он еще два месяца «проводил время по своему усмотрению с семьей», пишет издание.

Военнослужащий Лиев был обвинен по части 5 статьи 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы на срок более месяца в период мобилизации"; предусматривает до 10 лет лишения свободы), указано в публикации на странице суда во "Вконтакте".

Согласно публикации, военнослужащему инкриминировалось отсутствие в части со 2 апреля до 27 мая. "Лиев без уважительных причин 2 апреля 2024 г. в период мобилизации […] не явился к установленному времени на службу в пункт временной дислокации воинской части. 27 мая 2024 г. Лиев добровольно прибыл в военную комендатуру, дислоцированную в г. Моздоке Республики Северная Осетия-Алания, а со 2 апреля до 27 мая 2024 г. проводил время по своему усмотрению и уклонялся от прохождения военной службы", - говорится в сообщении.

Подсудимый полностью признал вину, отметил суд. "При назначении наказания подсудимому суд учел влияние назначенного наказания на исправление Лиева, который осознал противоправность своего деяния, правдиво рассказал о нем и высказал сожаление о содеянном", - отмечается в публикации.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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