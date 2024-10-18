RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:46, 18 октября 2024

Мобилизованный осужден в Нальчике за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил мобилизованного Амира Лиева к пяти годам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении места службы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал мобилизованного Амира Лиева виновным в уклонении от воинской службы и приговорил его к пяти годам колонии общего режима, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

По данным суда, военнослужащий в ноябре 2023 года не вернулся в часть после отпуска. Лишь 27 мая он прибыл в военную комендатуру в Моздоке, так как «намерения вовсе уклониться от службы не имел». Лиев пояснил, что не смог вернуться из отпуска вовремя, так как остался дома, чтобы ухаживать за малолетним сыном, поскольку его супруга была приговорена к лишению свободы по делу о фиктивной постановке гражданина на учет. 29 марта супруге Лиева сменили наказание на ограничение свободы, и она вернулась домой, но он еще два месяца «проводил время по своему усмотрению с семьей», пишет издание.

Военнослужащий Лиев был обвинен по части 5 статьи 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы на срок более месяца в период мобилизации"; предусматривает до 10 лет лишения свободы), указано в публикации на странице суда во "Вконтакте".

Согласно публикации, военнослужащему инкриминировалось отсутствие в части со 2 апреля до 27 мая. "Лиев без уважительных причин 2 апреля 2024 г. в период мобилизации […] не явился к установленному времени на службу в пункт временной дислокации воинской части. 27 мая 2024 г. Лиев добровольно прибыл в военную комендатуру, дислоцированную в г. Моздоке Республики Северная Осетия-Алания, а со 2 апреля до 27 мая 2024 г. проводил время по своему усмотрению и уклонялся от прохождения военной службы", - говорится в сообщении.

Подсудимый полностью признал вину, отметил суд. "При назначении наказания подсудимому суд учел влияние назначенного наказания на исправление Лиева, который осознал противоправность своего деяния, правдиво рассказал о нем и высказал сожаление о содеянном", - отмечается в публикации.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:25, 18 октября 2024
Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
08:08, 18 октября 2024
Военный из Астраханской области убит на Украине
05:23, 18 октября 2024
Житель Адыгеи осужден по статье об оправдании терроризма
16:52, 17 октября 2024
Отменен приговор силовикам по делу о пытках Юлдуз Курашовой
11:27, 17 октября 2024
2
 Совет судей заинтересовался инцидентом в Усть-Лабинске
07:45, 17 октября 2024
Военный из Северной Осетии убит на Украине
Все события дня
Новости
18 октября 2024, 14:02
Правозащитники указали на рост небоевых потерь в армии Армении
Рауф Арашуков (слева) и Рамзан Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот видео Популярная политика https://www.youtube.com/watch?v=fcvlJKDv3Ic. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/
18 октября 2024, 13:33
Аналитики сочли смягчение приговора целью обращения Арашукова к Кадырову
Седа Сулейманова. Фото: кризисная группа СК SOS https://sksos.org/
18 октября 2024, 13:00
Просьба расследовать дело Сулеймановой в Санкт-Петербурге передана в Чечню
Учителя школы в селе Хубар объявили забастовку. Фото: Голос Дагестана от 15 октября 2024 г. https://m.vk.com/wall-74219800_2590611
18 октября 2024, 12:12
Увольнение директора школы в Дагестане возмутило односельчан
18 октября 2024, 11:25
Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:24, 17 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Трагедия за трагедией. Почему на дорогах продолжают гибнуть люди?
Фото
11:45, 15 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
"Ищу рабыню..."
Фото
15:47, 14 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
О сносе памятника Беталу Калмыкову. Имеем ли право судить?
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Участники акции в Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла" . Как власти Грузии приняли закон об иноагентах

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Блогеры
Фото
13:24, 17 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Трагедия за трагедией. Почему на дорогах продолжают гибнуть люди?
Фото
19:03, 16 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Спасти Имрана
Фото
11:45, 15 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
"Ищу рабыню..."
Фото
15:47, 14 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
О сносе памятника Беталу Калмыкову. Имеем ли право судить?
Фото
17:40, 11 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Нападение на Нальчик. Как начинался судебный процесс над боевиками
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Седа Сулейманова. Фото: кризисная группа СК SOS https://sksos.org/
18 октября 2024, 13:00
Просьба расследовать дело Сулеймановой в Санкт-Петербурге передана в Чечню

Учителя школы в селе Хубар объявили забастовку. Фото: Голос Дагестана от 15 октября 2024 г. https://m.vk.com/wall-74219800_2590611
18 октября 2024, 12:12
Увольнение директора школы в Дагестане возмутило односельчан

Работы мастеров из Нагорного Карабаха на выставке-ярмарке в Ереване. 16 октября 2024 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
18 октября 2024, 10:24
Участие в ереванской ярмарке воодушевило беженцев из Нагорного Карабаха

Асхабали Алибеков. Фото Александра Степанова для "Кавказского узла"
17 октября 2024, 16:24
Блогеру Асхабали Алибекову предложили заключить контракт с Минобороны

Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Показать больше