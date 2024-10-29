Спецдокладчик ООН выделила "убийства чести" среди проблем с правами человека на Северном Кавказе

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Власти и силовики на Северном Кавказе помогают семьям искать родственников с целью "убийства чести", в том числе представителей ЛГБТ*. Помочь решению проблемы может передача расследования таких дел в другие страны.

Спецдокладчик по России в ООН Мариана Кацарова среди основных проблем на Северном Кавказе в своем докладе "Положение области прав человека в Российской федерации" (текст доклада имеется в распоряжении "Кавказского узла"), представленном Генеральной Ассамблее ООН, выделила "убийства чести и калечащие операции.

Часто сотрудники правоохранительных органов были соучастниками этих преступлений или попустительствовали им

"Беспокойство по-прежнему вызывают убийства «в защиту чести», когда женщин убивают родственники-мужчины, чтобы «восстановить честь семьи», причем такие убийства остаются обычно без наказания. В период с 2008 по 2017 год в 39 случаях, о которых сообщили организации гражданского общества в Северо-Кавказском округе, преступники получили мягкие приговоры или были оправданы на основании якобы «аморального» поведения жертвы. Последние статистические данные отсутствуют, поскольку их не собирали. Часто сотрудники правоохранительных органов были соучастниками этих преступлений или попустительствовали им. Отсутствие правовой защиты и служб поддержки для женщин в регионе вынуждает многих из них бежать в другие районы, что является единственным способом спастись от насилия", - говорится в тексте доклада.

Говоря об «убийствах чести» спецдокладчик ООН отметила, что полной информации о них нет. К ним, указала она, относят и убийства ЛГБТ*.

"Одно из них — это дело Алексея Кардашова. Его (по всей вероятности) убили полицейские в Чечне", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В 2023 году суд признал жителя Грозного Саид-Магомеда Омарова виновным в убийстве дагестанского аптекаря Алексея Кардашова и приговорил его к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. Мать убитого заявила, что Саид-Магомед Омаров участвовал в похищении ее сына, которого силовики вывезли в Чечню, но не в убийстве. Приговор Омарову позволит истинным убийцам уйти от ответственности, считает она. Верховный суд Чечни начал рассматривать апелляцию на приговор.

"Убийства чести опасны также тем, что в них бывают замешаны власти, полиция. Конечно, сами семьи часто совершают такие убийства. Но порой это делается в тесной связи с властями. Полицейские, например, начинают искать родственников ЛГБТ* или других людей, и требуют самим разыскать их и наказать. Так было в истории Седы Сулеймановой, которую выдала полиция полицейским Чечни. И мы не знаем жива ли она. Поэтому не столь важно какие родственники что скажут, а то, чтобы такие дела тщательно расследовались и потенциальные жертвы должны быть защищены. Но этого мы не можем в настоящее время ожидать», - пояснила Кацарова.

В августе 2023 года, уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню. От нее не поступало никаких сообщений, ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого “убийства чести”, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Она сообщила также, что сейчас есть намерения передать расследование таких дел в другие страны. "Надо запустить процессы универсальной юрисдикции. На территории другой страны могут начать процессы против пытателей в России", - отметила Кацарова.

В тексте доклада также указано, что "калечащие операции на женских половых органах не запрещены законом и практикуются на девочках, в основном в домашних условиях". "Только в Дагестане каждый год более 1000 девочек, возможно, становятся жертвами таких операций. Некоторые коммерческие медицинские клиники в Ингушетии и Москве открыто предлагали эти процедуры, не опасаясь последствий", - отмечается в докладе.

Кацарова сообщила, что цифры про 1000 девочек в Дагестане, подвергающихся калечащей операции, она получила от российских правозащитников, работающих на Кавказе.

"Единственная неправительственная организация, которая занималась этим вопросом на Кавказе — "Марем". На них было нападение и они вынуждены были покинуть сначала Дагестан, потом страну. На самом деле, очень тяжело со статистикой в этом деле. Это предположительное, возможное количество. У нас нет достаточной информации, но надеюсь будет. Но кто сейчас этим займётся, когда гражданское общество в таком состоянии в России, особенно на Северном Кавказе", - сказала Кацарова.

10 июня 2021 года в Дагестане силовики и их коллеги из Чечни явились в Махачкале в шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, задержав журналистку Светлану Анохину, сотрудников проекта "Марем" и мать 15-летней дочери, скрывавшейся от семейного насилия. Их целью было вывезти из шелтера жительницу Чечни Халимат Тарамову, которая сбежала из республики, пожаловавшись на домашнее насилие. На теле Ираиды Смирновой, Майсарат Килясхановой и Светланы Анохиной, находившихся тогда в шелтере, были зафиксированы различные травмы, некоторые от ударов тупым предметом. Светлана Анохина и волонтеры проекта "Марем", которые обвинялись в сопротивлении полиции были оправданы махачкалинским судом, который не нашел в их действиях состава преступления.

Она называет основной целью того, что поднята тема «калечащих операций» - обратить внимание на эту проблему. "Я помню времена, когда в ООН говорили, что эти операции просто «культурные практики» в каких-то регионах. Мы хотели показать в нашем докладе эту проблему и призвать российские власти обратить внимание на неё и запретить законодательно применение таких калечащих операций для девочек. Потому что они приравниваются к пыткам. Также необходимо закрыть частные клиники, которые выполняют эти операции. Было только одно дело и врачи такой клиники понесли небольшое наказание", - рассказала Кацарова.

По её мнению, ситуация с правами человека в принципе не улучшалась на Северном Кавказе после второй русско-чеченской войны."Потому что не было никакой справедливости жертвам этой войны. Жертвам бомбежек, расстрелов, исчезновений гражданского населения Чечни. Кроме каких-то решений ЕСПЧ по искам. На фоне <военной операции> на Украине на новом уровне развязаны репрессии", - отметила она.

В Чечне стало ещё сложнее добиться справедливости. Но при этом Чечня — это исключение, а часть того, что происходит в России вообще с пытками и с правами человека

В качестве примера она привела историю Заремы Мусаевой. "Она находится в пыточных условиях из-за политической и антивоенной активности её сыновей. В Чечне стало ещё сложнее добиться справедливости. Но при этом Чечня — это исключение, а часть того, что происходит в России вообще с пытками и с правами человека", - резюмировала Кацарова.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной в нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. 5 марта кассационный суд в Пятигорске сократил еще на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок лишения свободы Заремы Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, суд оставил без внимания. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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