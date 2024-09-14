Жена Алексея Абрамова пожаловалась на ухудшение его здоровья в зоне военной операции

14 сентября 2024, 06:59

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Краснодарец Алексей Абрамов в зоне военной операции на Украине включен в состав штурмового отряда, несмотря на то, что может передвигаться только на костылях. На передовой у него сильно отекли ноги и ухудшилось самочувствие, рассказала его жена Ксения Абрамова. Она отметила, что обращения в различные инстанции с требованием об увольнении мужа из армии пока не дали результатов.

Как информировал "Кавказский узел", 7 декабря 2023 года жительница Краснодара Ксения Абрамова рассказала, что ее муж Алексей Абрамов, который добивается отмены решения о мобилизации из-за состояния здоровья, отправлен в Мариуполь и пока не смог получить повторное направление на военно-врачебную комиссию.

Краснодарец Алексей Абрамов, мобилизованный с множественными грыжами позвоночника, после возвращения из зоны военной операции был отправлен в Дагестан для прохождения медкомиссии. Абрамову попытались в ходе обследования поставить категорию Б ("годен с незначительными ограничениями"), сообщила ранее его супруга Ксения. В начале августа 2023 года стало известно, что врачебная комиссия признала Алексея Абрамова ограниченно годным к военной службе и назначила ему соответствующую категорию "В".

Алексей Абрамов в июле текущего года был направлен в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, рассказала его жена Ксения Абрамова.

Она отметила, что врач-невролог рекомендовал направить Абрамова на плановую госпитализацию с последующей операцией. 30 января текущего года он получил направление в ростовский военный госпиталь, а оттуда, из-за перегруженности госпиталя – в краснодарский военный госпиталь. Именно там Абрамову присвоили категорию "Г" – временно непригодный к военной службе.

"Это временная категория. По ней комендант предоставил отпуск в 30 дней. Вот в эти 30 дней мы ходили по врачам, обследовались заново. После окончания категория возвращается та же, которая была, то есть "ограниченно годен". Вообще, по идее, ему должны были проводить врачебную комиссию еще раз, потому что у меня даже есть документы, что комендант его направлял снова на комиссию. Но Донецкий госпиталь отказался проводить ему ВК, они сказали, что им некогда заниматься, у тебя все равно уже "В" стоит, ниже категорию ты не получишь, потому что руки-ноги на месте. И хотя вообще, по-хорошему, нужно было, чтобы они ему провели просто по другой статье, но даже в категории по другой статье, он бы уже подлежал увольнению", – сказала Ксения Абрамова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, комендатура полагала, что после обследований Абрамова уволят из армии. "А у нас госпиталь побоялся его даже на операцию положить. Гражданские врачи в нашей краевой больнице тоже говорят о том, что оперироваться приходите на гражданке, потому что тут реабилитация очень длительная, полгода занимает. Вам эти полгода реабилитироваться в военной медицине никто не даст. И всё равно, даже после реабилитации есть ограничения по здоровью", – отметила Абрамова.

Она рассказала, что в выписном эпикризе из госпиталя сказано об интенсивных болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночники и грыже, а также рекомендуется санаторно-курортное лечение с консультацией невролога и "соблюдением режима труда и отдыха". В итоге ее мужа направили на реабилитацию в санаторий министерства обороны в Сочи. При этом, согласно обследованию невролога в санатории, датированном 5 июля, у Абрамова были диагностированы остеохондроз, спондилоз, радикулопатия шейного и пояснично-крестцового отдела позвоночника, а также говорится о необходимости консультации с нейрохирургом на предмет операции, поскольку более трех месяцев консервативного лечения не дали результатов, и обязательный прием назначенных препаратов.

Однако пребывание Абрамова в санатории не продлилось долго. 7 июля, всего через два дня после получения заключения врача-невролога, Абрамову приказали явиться в военную комендатуру Донецкой народной республики (ДНР) в городе Снежинск. По словам Ксении Абрамовой, ее мужа забрали из комендатуры в боевые части 12 июля, при этом сообщив, что его переводят по состоянию здоровья. По ее словам, Абрамова привезли в подразделение штурмовиков – 5-ю отдельную мотострелковую Донецкую бригаду ВС РФ. Она известна тем, что в ее ряды военных отправляют в качестве наказания за плохое поведение и различные проступки.

"Забрали все документы, у него всего целая папка медицинских документов была, я ему собрала. Я не думала, что у него эту папку заберут, а мы не успели все отсканировать. У него забрали оба телефона, и документы остальные, паспорт, т.е. забрали вообще все", – продолжила Абрамова.

"Мы с ним созваниваемся раз в три дня, там на "закрепе" у него есть мальчишка, у которого есть телефон, но sms-сообщения, конечно, доходят очень плохо, созвониться вообще невозможно, и для того, чтобы с этого телефона позвонить, ну, чтобы обычную мобильную сеть поймать, это нужно подниматься туда, где очень опасно, куда ему очень тяжело подняться, он перестал так делать, после пары не очень хороших случаев, когда мы так пытались созвониться", – отметила Ксения Абрамова.

По ее словам, ее мужа на передовую не отправляют. "Там постоянно бомбят, у них обрушилось половина здания, в котором они живут, прямо над Лешей. Но каким-то чудесным образом, он пока что обходится без ранений. И его не отправили на передовую, хотя, насколько я знаю, командир собирался, когда он узнал, что приведут им новых людей. Он должен был пойти в составе штурмового отряда, но, когда на месте командир увидел его на костылях, он сказал, что видимо придется кому-то другому", – сказала Абрамова.

Основная задача ее мужа – это следить за связью по рации. Абрамова также рассказала, что бойцы из подразделения ее мужа набирали питьевую воду из местного источника, и что спустя некоторое время вода в нем испортилась. У бойцов начались проблемы с кишечником, а у Алексея отекли ноги.

"Очень сильно отекли ноги – так, что теперь он не может обувать обувь. Ему нашли какие-то резиновые шлепки, но и в них он тоже ногу полностью засунуть не может. И отеки эти не проходят вообще, то есть, если обычно там людей к утру отеки сходят, то у него отеки эти не проходят уже больше недели. И если вдруг их попробуют отправить вперед, то он не сможет пойти. Не только из-за костылей, но еще и из-за этого не сможет пойти", – сказала Ксения Абрамова.

Плохое состояния здоровья негативно сказывается на психологическом состоянии ее мужа. "В последний раз, когда мы с ним общались, он мне сказал: "если меня "задвухсотят", сделай всё возможное, что ты вообще сможешь, чтобы их посадили всех". Хотя для моего мужа это максимально нетипичный разговор. Он говорил, наоборот, лишний раз не вмешивайся, не надо ничего делать. А тут, видимо, он уже настолько насмотрелся, что не выдержал", – пояснила она.

Ксения Абрамова также подчеркнула, что сейчас она пишет обращения в различные инстанции (в том числе и статс-секретарю министерства обороны и председателю государственного фонда "Защитники Отечества" Анне Цивилевой, министру обороны, в генеральную прокуратуру, Следком) с просьбой собрать военно-врачебную комиссию и уволить ее супруга из рядов вооруженных сил по состоянию здоровья, а также оказать содействие в проверке законности его направления на СВО с учетом его заболеваний.

Абрамова считает, что подавать иск в суд нет смысла, потому что дело, с учетом апелляции, будет тянуться годами, а решать проблему надо сейчас. Ответов на ее обращения пока не поступила, Абрамова получила только уведомление, что ее обращения приняты.

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