Жена Алексея Абрамова сообщила о переводе мужа в зону военной операции

07 декабря 2023, 15:29

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Краснодарец Алексей Абрамов, который добивается отмены решения о мобилизации из-за состояния здоровья, отправлен в Мариуполь и пока не смог получить повторное направление на военно-врачебную комиссию, сообщила его жена. По ее словам, Алексей может покупать обезболивающие, но они не помогают снять боль из-за множественных грыж позвоночника.

Как писал "Кавказский узел", краснодарец Алексей Абрамов, получивший от руководства части в Дагестане предписание вернуться в зону военной операции, отказался от участия в боевых действиях, объяснив это состоянием здоровья из-за серьезного заболевания позвоночника. Абрамов ходит на костылях, а руководство части выражает недовольство оглаской ситуации и оказывает на Абрамова давление, сообщил заявил юрист Михаил Беньяш*.

Краснодарец Алексей Абрамов, мобилизованный с множественными грыжами позвоночника, после возвращения из зоны военной операции был отправлен в Дагестан для прохождения медкомиссии. Абрамову попытались в ходе обследования поставить категорию Б ("годен с незначительными ограничениями"), сообщила в январе его супруга Ксения. В начале августа стало известно, что врачебная комиссия признала Алексея Абрамова ограниченно годным к военной службе и назначила ему соответствующую категорию "В".

Краснодарец Алексей Абрамов, мобилизованный в 2022 году с множественными грыжами позвоночника, находится в Мариуполе, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его жена Ксения. "Через пару дней после того, как ему сказали, что подадут на увольнение, им всем сообщили, что их переводят из Буйнакска. Большинство попали в ДНР, остальные в Центральную Россию . В ДНР он сначала был в Горловке, пока оформлялся в штат. А уже потом его отправили в Мариуполь. Там он примерно дней десять", - рассказала она.

По словам Абрамовой, когда мужа везли в Мариуполь, он до последнего не знал, куда едет. Причем этого не знал и командир роты, который был уверен, что Абрамова повезут на Военно-врачебную комиссию (ВВК). "Еще ему пришлось пройти консультацию у психолога, причем для этого ему пришлось несколько дней ездить по ДНР. Психолог сказала, что может предложить полное обследование, но он отказался, поскольку оно не поможет. Притом для обследования придется еще ездить, а Алексей тяжело переносит дорогу - ему становится хуже", - подчеркнула супруга Абрамова.

Пока ни муж, ни она не писали никаких жалоб и обращений, поскольку хотели понять отношение новых командиров Алексея к проблеме, отметила Ксения. "На удивление, это командование адекватное и честно пытаются ему помочь уволиться. Оказывается, что они уже дважды на ВВК его пытались отправить, ну будут ещё. Нужно, чтоб ему поставили так же категорию "В", но по другой статье росписи болезней", - подчеркнула она. Ксения пояснила, что, основной причиной назначения категории B стал остеохондроз, хотя у Алексея есть гораздо более тяжелые заболевания.

По ее словам, Алексей уже три раза писал рапорт с просьбой направить его на ВВК. "Командир роты и руководитель следующего уровня его подписывали, но выше шел отказ с аргументацией, что он уже получил свою категорию. В суд подавать смысла не имеет – ответ будет такой же", - посетовала Ксения

Она отметила, что военные в ДНР получили ее старые жалобы и попросили прислать все ответы из ведомств и сами жалобы, чтоб попытаться разбираться. "Сидят, читают и судебные бумаги и мои обращения и жалобы с ответами на них. Не знаю, поймут ли что-то, там противоречиво все очень в ответах прокуратур разных уровней. Ну и много было решено через устные обращения", - сказала она.

Сейчас Алексею нужно попасть на прием к неврологу, "потом возможно невролог и начмед попробуют отправить его на инструментальное обследование", подчеркнула она.

Хотя Алексей может покупать обезболивающие за свои деньги, но они уже не помогают. "Командир роты, который с ним ежедневно, эту ситуацию видит, поэтому он снял с мужа большинство обязанностей и Алексей просто находится при части", - рассказала она.

Сейчас Абрамову оформляют отпуск – первый более чем за год. "Когда он приедет, мы будем размышлять, как нам пройти обследования и собрать документы, необходимые для ВВК. Возможно, здесь мы также сделаем новое МРТ, поскольку прежнее было сделано год назад. И будем пытаться пробиться на ВВК", - заявила Ксения Абрамова.

Она добавила, что ранее интересы Абрамова представлял Михаил Беньяш*, но поскольку он потерял статус адвоката, то формально перестал быть адвокатом ее мужа. "Но он консультирует нас, если какие-то спорные моменты есть, а так у нас нет сейчас процесса судебного, потому и адвоката нет", - сообщила Ксения.

Абрамов, находясь в зоне военной операции, из-за серьезного заболевания позвоночника и болей не мог ходить и носить бронежилет, рассказала в ноябре 2022 года "Кавказскому узлу" Ксения Абрамова. 15 декабря 2022 года суд Горячего Ключа оставил без удовлетворения иск Абрамова на решение о его мобилизации. Несмотря на подтверждающие заболевание документы, также не удалось добиться перевода мобилизованного в тыл.

Как следует из результатов МРТ-обследования позвоночника от 30 января 2018 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), у Алексея Абрамова множественные протрузии и грыжи. "Протрузия межпозвонковых дисков L3-L4 и L4-L5, псевдоретролистез позвонка L5. Грыжа межпозвонкового диска L5-S1. Крупные грыжи Шморля в телах позвонков L4 и L5", – сказано в заключении, выданном врачом краснодарской клиники "Солнечная".

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