Беньяш* заявил о давлении на Абрамова в части

06 сентября 2023, 22:59

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Отказавшийся из-за состояния здоровья от участия в боевых действиях краснодарец Алексей Абрамов ходит на костылях, заявил юрист Михаил Беньяш*. Он отметил, что руководство части выражает недовольство оглаской ситуации и оказывает на Абрамова давление. Супруга Абрамова выразила надежду, что муж пройдет полноценное обследование.

Как писал "Кавказский узел", краснодарец Алексей Абрамов, получивший от руководства части в Дагестане предписание вернуться в зону военной операции, отказался от участия в боевых действиях, объяснив это состоянием здоровья из-за серьезного заболевания позвоночника.

Краснодарец Алексей Абрамов, мобилизованный с множественными грыжами позвоночника, после возвращения из зоны военной операции был отправлен в Дагестан для прохождения медкомиссии. Абрамову попытались в ходе обследования поставить категорию Б ("годен с незначительными ограничениями"), сообщила в январе его супруга Ксения. В начале августа стало известно, что врачебная комиссия признала Алексея Абрамова ограниченно годным к военной службе и назначила ему соответствующую категорию "В".

Алексей Абрамов пока находится в Буйнакске – месте пребывания военно-врачебной комиссии, сообщила его супруга Ксения Абрамова. "Мы все время на связи. Не задержан и пока, насколько мне известно, дело не возбудили. Но уже была беседа с представителем Следкома, там какой-то полковник был" - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее данным, мужа должны обследовать, так как представитель Следкома распорядился отправить на консультации к врачам Абрамова и других мобилизованных, которые писали отказы по медпоказаниям. "Надеюсь, командование не будет это игнорировать", - отметила она.

Представляющий интересы Абрамова юрист Михаил Беньяш*, который до лишения адвокатского статуса был адвокатом Абрамова, сообщил "Кавказскому узлу", что состояние здоровья Алексея очень плохое. "Он ходит на костылях", - отметил он.

При этом, по словам Беньяша*, Абрамову не провели необходимых обследований. "Это военный госпиталь, там нет даже МРТ. И при этом ему дали категорию "В", а врачи в частных разговорах говорили, что надо давать "Г" или "Д" и комиссовать, но сейчас не комиссуют. Кроме того, есть давление со стороны и.о. командира части, который недоволен оглаской и требует, чтобы не комментировали", - рассказал он.

Абрамов, находясь в зоне военной операции, из-за серьезного заболевания позвоночника и болей не мог ходить и носить бронежилет, рассказала в ноябре 2022 года "Кавказскому узлу" Ксения Абрамова. 15 декабря 2022 года суд Горячего Ключа оставил без удовлетворения иск Абрамова на решение о его мобилизации. Несмотря на подтверждающие заболевание документы, также не удалось добиться перевода мобилизованного в тыл.

Как следует из результатов МРТ-обследования позвоночника от 30 января 2018 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), у Алексея Абрамова множественные протрузии и грыжи. "Протрузия межпозвонковых дисков L3-L4 и L4-L5, псевдоретролистез позвонка L5. Грыжа межпозвонкового диска L5-S1. Крупные грыжи Шморля в телах позвонков L4 и L5", – сказано в заключении, выданном врачом краснодарской клиники "Солнечная".

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