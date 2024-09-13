ЕСПЧ признал нарушение прав краснодарской активистки Антоновой

13 сентября 2024, 11:03

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Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить краснодарской активистке Яне Антоновой компенсацию за арест в 2017 году. Решение принято на фоне отказа России исполнять постановления ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября 2017 года краснодарская активистка Яна Антонова была задержана на Тургеневском мосту, где активисты попытались разместить баннер с фотографией Путина и надписью: "Я уйду и кризис закончится". Суд признал Антонову виновной в нарушении порядка проведения акции и приговорил ее к трем суткам административного ареста.

ЕСПЧ обязал власти России выплатить Яне Антоновой 5000 евро за арест, к которому активистка была приговорена 7 октября 2017 года, указано в решении суда "Антонова и другие против России", размещенном 12 сентября на сайте ЕСПЧ.

Согласно пояснению ЕСПЧ, суд признал нарушением отсутствие беспристрастности суда, а также отсроченный пересмотр постановления, поскольку Антонова отбыла арест до его вступления в силу.

Яна Антонова, по состоянию на 11.02 мск 13 сентября, не прокомментировала в своем телеграм-канале это решение.

Напомним, ЕСПЧ продолжает выносить решения по жалобам активистов из регионов юга России, несмотря на то, что Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. Так, 14 июня ЕСПЧ признал неправомерными задержания активистов на акциях протеста в Ростове-на-Дону, Сочи, Анапе и Ставрополе.

Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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