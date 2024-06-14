ЕСПЧ признал нарушение прав активистов из регионов юга России

14 июня 2024, 19:03

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Европейский суд по правам человека признал неправомерными задержания активистов на акциях протеста в Ростове-на-Дону, Сочи, Анапе и Ставрополе.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Европейский суд по правам человека назначил компенсацию в 4 тысячи евро 88-летней активистке Лидии Ольшанской из Ростова-на-Дону. Ее жалоба была рассмотрена в рамках дела "Малетин и другие против России". Она была задержана на акции в поддержку Навального в январе 2021 года и оштрафована по "митинговой" статье на 11 тысяч рублей. Нарушением также признано отсутствие представляющей гособвинение прокуратуры при рассмотрении дела и задержание в полицейском участке с 12:30 до 21 часов 31 января.

По делу "Горюнов и другие против России" суд удовлетворил жалобу Сергея Дубовика из Ставрополя, который был задержан на пикете против цензуры 6 марта 2022 года и получил штраф в 20 тысяч рублей за проведение акции. ЕСПЧ признал незаконным его задержание, и указал на отсутствие беспристрастности в суде. Дубовику суд обязал выплатить компенсацию в четыре тысячи евро.

Суд указал на нарушение прав и двух кубанских активисток. Так, Анастасии Титовой из Сочи в рамках дела "Титова и другие против России" сд назначил компенсацию 3,5 тысячи евро. Титова была задержана в июне 2017 года за публикацию анонса антикоррупционного шествия и впоследствии оштрафована на 20 тысяч рублей. Компенсацию в 4 тысячи евро суд назначил жительнице Анапы Ольге Малишевской, в 2021 году оштрафованной на 10 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Навального.

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