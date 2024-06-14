14 июня 2024, 19:03

ЕСПЧ признал нарушение прав активистов из регионов юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека признал неправомерными задержания активистов на акциях протеста в Ростове-на-Дону, Сочи, Анапе и Ставрополе.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Европейский суд по правам человека назначил  компенсацию в 4 тысячи евро 88-летней активистке Лидии Ольшанской из Ростова-на-Дону. Ее жалоба была рассмотрена в рамках дела "Малетин и другие против России". Она была задержана на акции в поддержку Навального в январе 2021 года и оштрафована по "митинговой" статье на 11 тысяч рублей. Нарушением также признано отсутствие представляющей гособвинение прокуратуры при рассмотрении дела и задержание в полицейском участке с 12:30 до 21 часов 31 января.

По делу "Горюнов и другие против России" суд удовлетворил жалобу Сергея Дубовика из Ставрополя, который был задержан на пикете против цензуры  6 марта 2022 года и получил штраф в 20 тысяч рублей за проведение акции. ЕСПЧ признал незаконным его задержание,  и указал на отсутствие беспристрастности в суде. Дубовику суд обязал выплатить компенсацию в четыре тысячи евро.

Суд указал на нарушение прав и двух кубанских активисток. Так, Анастасии Титовой из Сочи в рамках дела "Титова и другие против России" сд назначил компенсацию 3,5 тысячи евро. Титова была задержана в июне 2017 года за публикацию анонса антикоррупционного шествия и впоследствии оштрафована на 20 тысяч рублей. Компенсацию в 4 тысячи евро  суд назначил жительнице Анапы Ольге Малишевской, в 2021 году оштрафованной на 10 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Навального.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Ставропольский сторонник Навального выиграл дело в Евросуде", "Европейский суд по правам человека признал нарушение прав краснодарской сторонницы Навального", "Осужденный по делу о покушении на Даудова выиграл в ЕСПЧ".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 июня 2024, 18:10

  • Паруйр Айрикян прекратил голодовку

    Лидер союза "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян по истечении ранее объявленного пятидневного срока прекратил акцию протеста у парламента Армении.

14 июня 2024, 17:15

14 июня 2024, 16:22

14 июня 2024, 15:34

  • Семь военных из Дагестана убиты на Украине

    Омар Алискантов, Газимагомед Газимагомедов, Рамазан Хайбулаев, Омар Маламагомедов, Убайдула Нажмудинов, Тимур Магомедалиев, Абдулкарим Рамазанов, убиты в боевых действиях, сообщила администрация Тляратинского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 921 военный из Дагестана.

14 июня 2024, 14:48

  • Число политзаключенных в Азербайджане превысило 300

    Список азербайджанских политзаключенных за три месяца пополнился 16 именами, в него включены 303 человека. Среди новых политзаключенных - журналисты и активисты, арестованные по обвинению в контрабанде, рассказал правозащитник Эльшан Гасанов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи