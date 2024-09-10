10 сентября 2024, 22:41

Шесть человек стали жертвами взрыва на Разданской ТЭЦ

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Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате взрыва на Разданской ТЭЦ, сообщило МВД Армении. Состояние одного из пострадавших врачи назвали крайне тяжелым. 

Взрыв прогремел в недействующем литейном цехе Разданской ТЭЦ, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе МВД Армении.

«Шестеро пострадавших были доставлены в медцентр, где один пострадавший скончался», - заявил сотрудник пресс-службы.

В Минздраве Армении «Кавказскому узлу» сообщили, что в Разданском медцентре находятся пятеро пострадавших в результате взрыва. 

«Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое. Его сейчас оперируют. Состояние остальных четверых оценивается как средней тяжести», - сказала пресс-секретарь ведомства Мариам Цатрян.

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Примечание:

"Умер один из пострадавших при взрыве газа на заправке близ Еревана", "Семь человек пострадали при взрыве на АЗС близ Еревана", "Два человека госпитализированы после взрыва в Ереване".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 сентября 2024, 23:21

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