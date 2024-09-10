Силовики задержали трех участников протестов селян в Армении

10 сентября 2024, 16:17

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Жители села Касах заблокировали движение по трассе Аштарак-Ереван, требуя оставить в силе разрешения на строительство на сельскохозяйственных землях. Полицейские задержали троих селян и восстановили движение.

Жители общины Касах Котайкской области перекрыли трассу Аштарак-Ереван, протестуя против решения местных властей отменить разрешения на строительство на сельскохозяйственных землях, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямую трансляцию портала Hraparak.am.

Участники акции перекрыли собственными автомобилями движение по автотрассе. Они требуют отменить решение об отзыве разрешений на строительство. Прибывшие на место акции силовики призвали участников акции освободить для проезда одну полосу, однако селяне отказались.

Полицейские и несколько недовольных водителей попытались, раскачивая, оттащить автомобили на обочину. Возник конфликт, завершившееся задержаниями участников акции. Движение по трассе было восстановлено, а сама акция завершена.

Глава села намеренно снижает рыночную стоимость земли, заявил журналистам член Совета старейшин общины Армен Амбарцумян.

По его словам, решение об отмене разрешений на строительство на сельскохозяйственных землях лишает селян без возможности завершить начатые проекты.

"Это решение приведет к снижению стоимости земли. Если сегодня стоимость одного квадратного метра земли в общине составляет 100 долларов, то теперь цена упадет до 20 долларов", - отметил он.

Отмена разрешений приведет к созданию теневого рынка для незаконной продажи земли по заниженным ценам, предположил Амбарцумян.

В МВД «Кавказскому узлу» сообщили о задержании трех селян. "Все они задержаны за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении – неподчинение законному требованию полиции", - заявил сотрудник пресс-службы.

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