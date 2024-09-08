Оппозиционер заявил о нарушении при голосовании в Северском районе

08 сентября 2024, 17:16

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Члены избиркома в Северском районе нарушили права наблюдателей, отказавшись предоставить машину для участия в надомном голосовании, заявил член КПРФ Александр Сафронов, опубликовавший видео инцидента. Отказ был объяснен поломкой машины, и без транспорта остались все участники выездного голосования, заметил политобозреватель Андрей Гусий.

Как писал "Кавказский узел", к 15.10 мск 8 сентября на "Карту нарушений на выборах" поступили 27 сообщений о нарушениях на муниципальных выборах на Кубани. На избирательных участках зафиксированы случаи вброса бюллетеней и нарушений при надомном голосовании, а наблюдатели сталкиваются с препонами со стороны членов избиркомов, заявили сегодня наблюдатели.

С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и чиновников. Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России".

На УИК № 4130 в поселке Ильский Северского района наблюдателя отказались взять на выездное голосование, говорится в сообщении от имени наблюдателя, опубликованном сегодня на сайте "Карта нарушений на выборах".

"При проведении голосования вне помещения комиссия обязана обеспечить равные с выезжающими членами комиссии возможности для наблюдателей. Написано заявление в полицию", - указано в сообщении. На нарушение подана жалоба, отмечается в публикации. Нарушение отнесено к категориям "Нарушения прав наблюдателей, членов комиссии, СМИ" и "Нарушения при голосовании «на дому»".

"Кавказский узел" обращает внимание, что сообщения на "Карте нарушений" публикуются без предварительной проверки и в версии пользователей. По данным проекта, после первичной премодерации сообщения о нарушениях транслируются на сайте сервиса, а полученная информация передается в избирательные комиссии и правоохранительные органы. "Кавказский узел" также не проводит предварительной проверки, считает сообщения нуждающимися в подтверждении и не расценивает информацию от пользователей как сообщения о фактах нарушений.

Об этом же инциденте сегодня в своем телеграм-канале "Красный темник" член КПРФ Александр Сафронов. "Северский район, участок УИК 41-30. Наблюдателя не берут на выездное голосование. Напоминаю, что согласно п.2.6 Положения ЦИК о многодневке, при проведении голосования вне помещения комиссия обязана обеспечить равные с выезжающими членами комиссии возможности для наблюдателей", - написал он.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, записанным на территории избирательного участка. В кадре видна женщина, сидящая за столом, к ней обращается человек, снимающий видео. "Правильно понимаю, что вы нам отказываете в предоставлении транспорта на надомное голосование?" – спрашивает он. Женщина за столом никак не реагирует. "Мы вам вопрос задали, вы можете ответить?" – говорит за кадром женский голос.

На это женщина за столом отреагировала без промедления. "А вы видите, [что] я считаю? Можно не перебивать? Есть председатель, у которого можно это спросить. Мы вам не отказываем. Но если машина поломалась, и нам администрация ТИК не предоставляет другую, можете идти, рядом", - сказала она. "Записал?" – интересуется после этого девушка за кадром у автора видео, после чего запись обрывается.

Инцидент прокомментировал политобозреватель Андрей Гусий. "Я долго не мог подобрать слово, которое точно бы описывало выборы 2024 года на юге России, но вот подвернулся случай. Появилась информация, что с одного из участков Краснодарского края поступила «жалоба» от оппозиции. Суть в том, что было заявлено надомное голосование, но машина сломалась. Член УИК говорит, что указанный адрес рядом, поэтому предлагает наблюдателям дойти пешком. На что получает отказ и требование предоставить автомобиль. Так вот слово, которое характеризует выборы 2024 года на юге России, – лень. Что до избирателя дойти лень было во время кампании, что наблюдать лень", - написал он сегодня в своем телеграм-канале.

Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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