Три человека получили ранения в перестрелке в центре Махачкалы

07 сентября 2024, 03:21

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Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета в центре Махачкалы, трое человек получили ранения, сообщили источники в правоохранительных органах Дагестана.

В центре Махачкалы, на пересечении улиц Толстого и Танкаева в ночь с 6 на 7 сентября произошла перестрелка. По данным источника в правоохранительных органах Дагестана, стреляли из травматического пистолета, пишет РИА "Новости".

Инцидент произошел возле компьютерного клуба, неизвестный произвел несколько выстрелов, в здании выбиты окна, пишет "Коммерсант".

Источник также сообщил, что в результате инцидента есть пострадавшие, их количество уточняется. О задержании стрелявшего не сообщается.

Перестрелка произошла между молодыми людьми, трое ее участников получили ранения, информирует "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Официальной информации о перестрелке и количестве пострадавших на официальном сайте министерства внутренних дел по Дагестану по данным на 03.00 мск нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле в Дербенте произошла перестрелка, один человек получил ранения. По данным источников, конфликт произошел на бытовой почве.

23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения. 27 июня спецборт доставил в Москву троих силовиков, получивших ранения при отражении атак боевиков

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