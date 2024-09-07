07 сентября 2024, 03:21

Три человека получили ранения в перестрелке в центре Махачкалы

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Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета в центре Махачкалы, трое человек получили ранения, сообщили источники в правоохранительных органах Дагестана.

В центре Махачкалы, на пересечении улиц Толстого и Танкаева в ночь с 6 на 7 сентября произошла перестрелка. По данным источника в правоохранительных органах Дагестана, стреляли из травматического пистолета, пишет РИА "Новости".

Инцидент произошел возле компьютерного клуба, неизвестный произвел несколько выстрелов, в здании выбиты окна, пишет "Коммерсант".

Источник также сообщил, что в результате инцидента есть пострадавшие, их количество уточняется. О задержании стрелявшего не сообщается.

Перестрелка произошла между молодыми людьми, трое ее участников получили ранения, информирует "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Официальной информации о перестрелке и количестве пострадавших на официальном сайте министерства внутренних дел по Дагестану по данным на 03.00 мск нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле в Дербенте произошла перестрелка, один человек получил ранения. По данным источников, конфликт произошел на бытовой почве.

23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения. 27 июня спецборт доставил в Москву троих силовиков, получивших ранения при отражении атак боевиков

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Примечание:

"Исламоведы поспорили о цели запрета никаба в Дагестане и Карачаево-Черкесии", "Комик извинился перед народом Дагестана за высказывания о никабах", "Муфтий Дагестана признал существование радикальных настроений в мечетях".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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