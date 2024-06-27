27 июня 2024, 21:55

Трое раненных боевиками в Дагестане отправлены на лечение в Москву

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Спецборт доставил в Москву троих силовиков, получивших ранения при атаке боевиков в Махачкале и Дербенте.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате нападений погиб 21 человек, 46 пострадали. 26 июня врачи назвали тяжелым состояние шести пострадавших при атаке боевиков. Сегодня источники сообщили, что умер 22-й пострадавший при атаке боевиков - случайный прохожий Сайдулла Бадаев, который оказался у синагоги в Дербенте.

Трое  сотрудников правоохранительных органов направлены на лечение в Москву, сообщил сегодня омбудсмен Дагестана Запир Алхасов. "Двое из пострадавших после нападения террористов — прикомандированные сотрудники, один — дагестанец, чьи корни уходят в Сергокалинский район (село Мулебки)", — сообщил он в своем Telegram-канале.

"Спецборт приземлился в Москве. Пострадавшие продолжат получать лечение под пристальным вниманием врачей в федеральных ведомственных клиниках", - добавил он.

Напомним, нападения боевиков в Дербенте и Махачкале стали первыми вооруженными инцидентами в Дагестане более чем за год. Нападение боевиков на храмы и синагоги прервало 13-месячное затишье в республике. При этом ранее в Дагестане произошел ряд инцидентов, связанных с нападениями на религиозных деятелей и культовые сооружения.

Опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб заявили, что нападения боевиков в Дагестане стали провалом силовых структур, не уделивших должного внимания превентивной работе. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

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Примечание:

"Перестрелки в Махачкале испугали горожан", "Меликов привел свои данные о числе погибших во время КТО", "Трехдневный траур объявлен в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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