Инцидент со стрельбой напугал жителей Дербента

21 июля 2024, 08:18

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В Дербенте один человек получил ранения в результате стрельбы на почве бытового конфликта, сообщили источники. Местные жители, комментируя этот инцидент в соцсети, напомнили о совершенных месяц назад боевиками атаках на синагоги. В Дагестане во время конфликтов чрезмерно часто стало применяться огнестрельное оружие, заявили они.

Как информировал "Кавказский узел" 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения. 27 июня спецборт доставил в Москву троих силовиков, получивших ранения при отражении атак боевиков.

В Дербенте на улице Сальмана произошла перестрелка, один человек получил ранение, сообщил вечером 20 июля паблик "Мой Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте".

К публикации прикреплено видео, на кадрах которого показана улица и скопление людей около полицейской машины со включенными проблесковыми маячками. На 08.10 мск 21 июля этот пост в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 62,5 тысячи пользователей, набрал 7149 просмотров и 23 комментария.

"Что опять?" – спросила Лиля Галиуллина.

"Это что творится вообще? Куда глава смотрит?" – задалась вопросами Алсу Салахова.

"Пока права и оружие будут продавать всем подряд порядка никогда не будет", – заявил Абу-Бакр Рашидов.

Перестрелка в Дербенте произошла из-за конфликта, один человек ранен в ногу, отметил вечером 20 июля паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте". К посту прикреплены два видео, на одном из них показана улица и лежащий на земле человек, к нему быстрым шагом направляется группа из около десяти мужчин. Они окружают лежащего на земле и пытаются его поднять.

На втором видео показаны несколько полицейских машин со включенными проблесковыми маячками, около них скопились люди.

На 08.10 мск 21 июля этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны почти 199 тысяч пользователей, набрал около 30 тысяч просмотров и 47 комментариев.

"То толпа террористов свободно по городу ходит, то эти разборки", – написал пользователь Always Alone.

"Вы действительно утомили, что ни день то беда", – заявил Джамал Гамзатов.

"Откуда столько оружия у людей?" – спросил Ислам Алиев.

"То пожар, то света нет, то стрельба", – отметил Муртуз Алиев.

"Стрельба, авария… Сколько можно уже?" – высказал схожее мнение пользователь Нури.

"Что ни день, то праздник в республике. Даже в компьютерных играх такого не происходит, что происходит в городах республики", – заявила Анастасия Иванова.

"Каждый раз одно и тоже", – отметил пользователь с ником Sabran Ya Nafsi.

На 08.10 мск 21 июля на сайтах администрации Дербента, МВД по Дагестану и на сайте следственного управления СКР по республике нет комментариев относительно сообщений источников о стрельбе в Дербенте.

Напомним, 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями боевиков на синагоги в Махачкале и Дербенте стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

"Кавказский узел" также писал, что после атак боевиков в Дагестане, в республиках Северного Кавказа был поднят вопрос о запрете ношения религиозной одежды. Кто выступил против хиджабов и никабов, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах – читайте в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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