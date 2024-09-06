Фильм о высылке грузин из России возвращен в программу Венецианского кинофестиваля

06 сентября 2024, 21:28

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Суд в Венеции отменил запрет на показ в конкурсной программе кинофестиваля фильма "Антиквариат" о массовой высылке грузин из России в 2006 году. Режиссер Русудан Глурджидзе рассказала, что Россия пыталась помешать съемкам и конфисковать отснятый материал.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября 2006 года грузинские власти задержали пятерых российских военнослужащих (офицеров ГРУ). Один из них вскоре был освобожден, четверым предъявлено обвинение в шпионаже против Грузии. После этого начались рейды по выявлению грузинов, в том числе в школах. Только за одну неделю, с 5 октября 2006 года, суды Москвы вынесли решения об административном выдворении 598 граждан Грузии. Один из граждан Грузии скончался при депортации в аэропорту Домодедово, а многие жаловались на условия содержания. Среди депортированных (административно выдворенных) в ходе антигрузинской кампании оказалось немало людей, у которых все документы в порядке, имеются визы, вид на жительство. Зачастую для выдворения было достаточно грузинской фамилии, отметил тогда комитет "Гражданское содействие"*.

По данным грузинских погранслужб, с июля по сентябрь 2006 года из России было выслано свыше 260 граждан Грузии, а с октября 2006 года по январь 2007 года их число составило 2920 человек. Российская сторона утверждает, что массовой депортации не было, по каждому иммигранту принималось решение суда, и выдворялись только те, кто нарушил миграционное законодательство России. грузинские власти подали иск к России в ЕСПЧ 26 марта 2007 года. 3 июля 2014 года суд в Страсбурге признал нарушение Россией ряда положений Европейской конвенции по правам человека. 3 июля 2015 года Грузия потребовала от России 70,32 миллиона евро. 31 января 2019 года ЕСПЧ присудил 1,5 тысячи граждан Грузии по 10-15 тысяч евро компенсации. Общая сумма компенсаций составила 10 миллионов евро.

Суд приостановил решение, которое заблокировало показ фильма «Антиквариат» грузинского режиссера Русудан Глурджидзе на Венецианском фестивале. Картину вернули в конкурс Giornate degli Autori («Авторские дни») независимого раздела кинофорума, сообщило сегодня издание "Новости Грузия".

«Антиквариат» – художественный фильм, основанный на реальных событиях. В картине рассказывается о массовой незаконной депортации грузин из России в 2006 году. Глурджидзе говорила о больших трудностях, с которыми их команда столкнулась при работе над картиной и прямом вмешательстве российских властей, говорится в публикации.

По словам Глурджидзе, "министерство культуры России потребовало удалить несколько сцен". "Грузинская команда отказалась, что привело к попыткам воспрепятствовать съемкам и, в конечном итоге, к конфискации киноматериала на границе", - сказала она. «К счастью, два экземпляра удалось сохранить. После этого фильм начали блокировать", - заявила она изданию ScreenDaily 28 августа.

Представитель конкурсной комиссии Венецианского фестиваля удовлетворен решением суда."Суд Венеции удовлетворил наш иск и очевидно разрешил показ фильма, признав права режиссера. Таким образом, можно сказать, что справедливость восстановлена в отношении киноискусства, вовлеченных творческих личностей, грузинского режиссера и самого фильма. Прежде всего, установлен прецедент для Венецианского кинофестиваля, что принесет пользу будущим кинематографистам по всему миру", — привел слова руководителя конкурса, итальянского режиссера Франческо Раньери Мартинотти журнал Screen International.

Причиной приостановки показа стало постановления суда Венеции о принятии мер против грузинской компании Cinetech, которая привезла ленту «Антиквариат» на фестиваль. Решение было принято по заявлению хорватских и кипрских продюсеров «Антиквариата» сказано, что Cinetech Ltd. (Грузия) незаконно осуществляет контроль над фильмом и пытается показать его на Венецианском кинофестивале без необходимых разрешений и прав, сообщило издание proficinema.

Российский сценарист Олег Негин заявил, что работал над этим фильмом, но не видел "ни кадра" и отношения с грузинскими продюсерами расстроились", после чего он попросил снять свое имя из титров. "Сейчас картина подаётся скандально, как около политическое событие". "Со своей стороны могу сказать, что я работал над созданием авантюрно-романтической истории, упакованной в формат остросоциальной драмы (с элементами чёрной комедии), не имевшей никакого отношения к актуальной политике, что бы там кто ни говорил", - приводятся его слова в публикации

На сайте kinopoisk.ru картина, снятая в -Санкт-Петербурге, датирована 2022 годом. В качестве стран-производительниц значатся Россия, Грузия, Кипр и Хорватия. В описании фильма не упоминается высылка грузин из России. "Молодой грузин по имени Ладо занимается контрабандой антикварной мебели из Грузии в Россию. Две женщины ждут его в Санкт-Петербурге. Владелица склада антиквариата Манана и Медея — подружка Ладо, которая устала от его незрелости. Медея, недавно продавшая свой дом в Грузии, отправляется посмотреть квартиру в историческом центре Санкт-Петербурга. Цена квартиры очень низкая, но продается только вместе со своим владельцем, стариком по имени Вадим. Медея соглашается на сделку", - указано в описании.

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