Власти Кизляра объяснили мусорную проблему дефицитом рабочих и техники

06 сентября 2024, 00:58

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Стихийные свалки в Кизляре, где в течение всего лета нарушались сроки вывоза мусора, сохраняются, проблема вывоза отходов не решена, сообщили местные жители. Смена подрядчика по вывозу мусора была попыткой решить проблему, но новый подрядчик, как и прежний, не справляется с обязанностями, констатировал представитель мэрии.

Как информировал "Кавказский узел", сотрудники оператора по сбору и транспортировке коммунальных отходов в Кизляре заподозрены в оказании небезопасных услуг из-за нарушения сроков вывоза мусора. Как установили следователи, в течение всего лета 2024 года нарушался установленный законом трехдневный срок временного накопления несортированных бытовых отходов на городских площадках, что ставило под угрозу здоровье местных жителей.

На фоне возбуждения уголовного дела против сотрудников оператора проблемы с уборкой мусора с улиц Кизляра сохраняются, заявили жители Кизляра корреспонденту "Кавказского узла".

"Возле магазина "Каспий" скопились мусорные кучи, никто их не убирает. Возле школы №3 также большие завалы", - рассказал Руслан.

"Возле городского рынка огромная свалка мусора. На днях ее пытались расчистить, но мусора меньше не становится", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Альбина.

"В частном секторе мусор практически не вывозится, поэтому жители вынуждены кидать его где придется. На улице 40 лет Дагестана так образовалась свалка", - утверждает Ирина.

Представитель городской администрации заявил корреспонденту "Кавказского узла", что для уборки всех контейнерных площадок не хватает спецтехники и рабочих рук. По его словам, ранее за вывоз мусора отвечал региональный оператор "Махачкала-1", но он не справлялся с обязанностями. С 1 января 2024 года в Кизляре вывозом твердых бытовых отходов занимается ООО "Эко-город", но и эта компания, как отметил представитель мэрии, пока не может наладить уборку мусора в городе.

Сотрудники компании, ответственной за вывоз мусора из Кизляра, оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" писал, что жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с вывозом мусора и стихийными свалками. В январе житель Буйнакска пожаловался, что в городе растет число стихийных свалок, и коммунальщики вовремя не очищают мусорки, а власти и контролирующие органы не реагируют. Комментаторы в соцсетях заявили, что аналогичная ситуация наблюдается во многих городах республики.

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