Невывоз мусора из Кизляра привел к уголовному делу

05 сентября 2024, 05:43

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Сотрудники оператора по сбору и транспортировке коммунальных отходов в Кизляре заподозрены в оказании небезопасных услуг из-за нарушения сроков вывоза мусора.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с вывозом мусора и стихийными свалками. В январе житель Буйнакска пожаловался, что в городе растет число стихийных свалок, и коммунальщики вовремя не очищают мусорки, а власти и контролирующие органы не реагируют. Комментаторы в соцсетях заявили, что аналогичная ситуация наблюдается во многих городах республики.

Следственные органы Дагестана признали услуги по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов, оказываемые подрядчиками регионального оператора, не отвечающими требованиям безопасности. Как установили следователи, с июня по август 2024 года сотрудники, ответственные за вывоз мусора в Кизляре, нарушили установленный законом трехдневный срок временного накопления несортированных бытовых отходов на городских площадках.

Химические реакции, возникающие при длительном складировании мусора, пагубно влияют на организм человека и создают реальная опасность для жизни и здоровья людей, отмечается в сообщении регионального управления СКР. Таким образом сотрудники оператора, нарушив требование закона, поставили под угрозу жителей Кизляра.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры. В сообщении ведомства не указано, есть ли в деле конкретные подозреваемые.

Статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК России) предусматривает до двух лет лишения свободы или принудительных работ.

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