05 сентября 2024, 05:43

Невывоз мусора из Кизляра привел к уголовному делу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники оператора по сбору и транспортировке коммунальных отходов в Кизляре заподозрены в оказании небезопасных услуг из-за нарушения сроков вывоза мусора. 

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с вывозом мусора и стихийными свалками. В январе житель Буйнакска пожаловался, что в городе растет число стихийных свалок, и коммунальщики вовремя не очищают мусорки, а власти и контролирующие органы не реагируют. Комментаторы в соцсетях заявили, что аналогичная ситуация наблюдается во многих городах республики. 

Следственные органы Дагестана признали услуги по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов, оказываемые подрядчиками регионального оператора, не отвечающими требованиям безопасности. Как установили следователи, с июня по август 2024 года сотрудники, ответственные за вывоз мусора в Кизляре, нарушили установленный законом трехдневный срок временного накопления несортированных бытовых отходов на городских площадках. 

Химические реакции, возникающие при длительном складировании мусора, пагубно влияют на организм человека и создают реальная опасность для жизни и здоровья людей, отмечается в сообщении регионального управления СКР. Таким образом сотрудники оператора, нарушив требование закона, поставили под угрозу жителей Кизляра. 

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры. В сообщении ведомства не указано, есть ли в деле конкретные подозреваемые. 

Статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК России) предусматривает до двух лет лишения свободы или принудительных работ.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Аналитики сочли низким интерес жителей Дагестана к выборам", "Жители дагестанских сел пожаловались на переполненные свалки", "Отказ регионального оператора от работы осложнил вывоз мусора в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 сентября 2024, 06:39

05 сентября 2024, 04:44

  • Политологи оценили противостояние перед парламентскими выборами в Грузии

    Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическое движение», утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам консервативного толка, а оппозиция, сосредоточившись на обещаниях евроинтеграции, пока не противопоставила ей достаточно четких программных планов, указали опрошенные “Кавказским узлом” политологи. За выборами последуют заявления о фальсификации голосования и акции протеста, предположили они.

05 сентября 2024, 03:45

05 сентября 2024, 02:46

05 сентября 2024, 01:47

  • Баку раскритиковал призыв МИД Франции не ездить в Азербайджан

    Министерство иностранных дел Франции призвало граждан страны не ездить в Азербайджан без особой надобности, предупредив их о рисках задержания и ареста. Официальный Баку назвал это заявление предвзятым и обвинил Париж в намерении усугубить напряженность в двусторонних отношениях.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи