05 сентября 2024, 20:21

Беньяш* потребовал возвращения статуса адвоката

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Юрист Михаил Беньяш* подал в суд иск к палате адвокатов Краснодарского края и Федеральной палате адвокатов, требуя признать незаконным лишение адвокатского статуса.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2022 года Михаил Беньяш* сообщил, что краевое управление Минюста потребовало от краснодарской палаты адвокатов лишить его адвокатского статуса. По словам юристов, требование Минюста должны рассмотреть специальная квалификационная комиссия и совет Адвокатской палаты Краснодарского края. При этом они отметили, что лишение статуса предусмотрено за грубые нарушения, а названные Минюстом основания к ним не относятся. Квалификационная комиссия  палаты адвокатов Краснодарского края рассмотрела и обнаружила нарушения профессиональной этики в Telegram-постах адвоката Михаила Беньяша*. В комиссии были два представителя Минюста Краснодарского края, который инициировал разбирательство, что нарушает принцип состязательности и равноправия, указал адвокат. Адвокатская палата Краснодарского края 17 февраля 2023 года  лишила Михаила Беньяша* статуса адвоката на три года. 

Управление Минюста России по Краснодарскому краю заявило, что Беньяш* подрывал статус адвокатуры, размещая в своем телеграм-канале публикации, содержащие "некорректные высказывания" в отношении органов власти, что несовместимо со статусом адвоката. Сам Беньяш* усомнился в том, что решение о лишении его статуса будет вынесено на этом основании. Минюст не стал проводить полноценную лингвистическую экспертизу, а без нее квалификационная комиссия не сможет принять решение, пояснил он.

Михаил Беньяш* подал иск с требованием восстановить его адвокатский статус, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Как следует из приложенного к сообщению документа иск адвокатской палате Краснодарского края и Федеральной палате адвокатов направлен 28 августа в в Хамовнический суд Москвы.

Он попросил признать недействительными заключение Квалификационной комиссии от 27 января 2023 года, которым было принято решение о наличии в его действиях дисциплинарного проступка, решение совета адвокатской палаты Краснодарского
края  о лишении статуса адвоката с запретом сдачи экзамена сроком на три года и  решение Совета Федеральной палаты адвокатов от 27 июня 2023 года, которая утвердила решение Совета Краснодарской краевой палаты.

"Хочу вернуть себе статус адвоката, потому что мне нравится эта работа", - пояснил Беньяш* подачу иска.

Михаил Беньяш*  краснодарский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем оштрафованный по статье о  дискредитации армии. В конце 2022 года Беньяш* был внесен в список иноагентов, отстранен от ведения дел, а в начале 2023 года лишен адвокатского статуса, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

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Примечание:

"Утвержден приговор Беньяшу* по делу о нападении на силовика", "Суд утвердил решение о признании Беньяша* иноагентом", "Суд оставил в силе штраф Беньяшу* по делу о дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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