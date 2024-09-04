Сотрудники Еvolution Georgia пригрозили руководству компании судом

04 сентября 2024, 23:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Единственный продолжающий голодовку сотрудник онлайн-казино Evolution Georgia очень слаб, но рядом с ним круглосуточно дежурит бригада скорой помощи, сообщил организатор протестной акции. Уведомления об увольнении получили около 100 сотрудников компании, и они готовы обратиться в суд.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. К забастовке присоединились более 4600 человек, но руководство онлайн-казино не пошло переговоры с бастующими, при этом компания заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения. 13 августа некоторые из участников забастовки начали голодовку. Evolution Georgia призвала бастующих отказаться от крайних форм протеста. На 30 августа голодовку продолжали трое сотрудников онлайн-казино, а на 4 сентября - уже только один человек.

Сотрудник Evolution Georgia, который до сих пор продолжает голодовку, участвует в этой акции уже 23 дня. Он остался единственным участником голодовки после того, как еще одну из участниц госпитализировали, а другой участник сам прекратил акцию четыре дня назад по причине ухудшения самочувствия, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" организатор акции протеста Георгий Диасамидзе.

«Голодовку продолжает один человек, он очень слаб, когда ему требуется медицинская помощь, то мы обращаемся к бригаде «Скорой помощи», которая круглосуточно дежурит на месте», - сказал Диасамидзе.

Уведомление об увольнении, со слов Диасамидзе, на данный момент получили примерно 100 сотрудников онлайн-казино Evolution Georgia, и в случае увольнения они обратятся в суд, а пока что они обратились в министерство по делам беженцев из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, поскольку идет вопрос о массовом увольнении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.