04 сентября 2024, 20:45
Режим чрезвычайной ситуации снят в Пролетарске
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
После тушения пожара на нефтебазе в Пролетарске отменен режим чрезвычайной ситуации, сообщили представители властей.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. 27 августа, на девятые сутки пожара, власти рекомендовали жителям города носить увлажненные маски. 2 сентября стало известно, что пожар потушен. В городе все еще чувствуется запах гари и тяжело дышать, рассказали в тот же день местные жители. Влияние продуктов горения дизельного топлива на людей будет продолжительнее в случае жары, разъяснил эколог.
Режим чрезвычайной ситуации снят в Пролетарске Ростовской области, где более двух недель горели склады с топливом после падения обломков беспилотника, сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций по региону Сергей Тюрин.
Пожарные, которые оставались на нефтебазе в Пролетарске проследить, чтобы она не загорелась вновь, оставили свои позиции, сообщило издание 161.RU.
"2 августа в 12.25 пожар ликвидировали. Еще вчера пожарные дежурили, сегодня все уехали. 30 человек дежурили", - приводятся в публикации слова источника в администрации Пролетарского района.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"