04 сентября 2024, 20:45

Режим чрезвычайной ситуации снят в Пролетарске

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После тушения пожара на нефтебазе в Пролетарске отменен режим чрезвычайной ситуации, сообщили представители властей.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. 27 августа, на девятые сутки пожара, власти рекомендовали жителям города носить увлажненные маски. 2 сентября стало известно, что пожар потушен. В городе все еще чувствуется запах гари и тяжело дышать, рассказали в тот же день местные жители. Влияние продуктов горения дизельного топлива на людей будет продолжительнее в случае жары, разъяснил эколог.

Режим чрезвычайной ситуации снят в Пролетарске Ростовской области, где более двух недель горели склады с топливом после падения обломков беспилотника, сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций по региону Сергей Тюрин.

"Режим чрезвычайной ситуации сняли в Пролетарске", - привел его слова ТАСС. 

Пожарные, которые оставались на нефтебазе в Пролетарске проследить, чтобы она не загорелась вновь,  оставили свои позиции, сообщило издание 161.RU.

"2 августа в 12.25 пожар ликвидировали. Еще вчера пожарные дежурили, сегодня все уехали. 30 человек дежурили", - приводятся в публикации слова источника в администрации Пролетарского района.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Ракета сбита в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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