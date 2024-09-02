Жители Пролетарска рассказали о последствиях пожара на нефтебазе

02 сентября 2024, 20:25

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Пожар на нефтебазе в Пролетарске прекратился, но все еще чувствуется запах гари и тяжело дышать, рассказали местные жители. Влияние продуктов горения дизельного топлива на людей будет продолжительнее в случае жары, разъяснил эколог.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. 27 августа, на девятые сутки пожара, власти рекомендовали жителям города носить увлажненные маски. 2 сентября стало известно, что пожар потушен.

Водитель такси Андрей рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что еще 1 сентября он замечал дым в небе над нефтебазой Пролетарска, а сегодня дыма не было. "Видимо удалось потушить пожар, наконец. Запах гари все еще есть в городе, но по ощущениям его становится меньше. Мы с женой решили никуда не уезжать, хотя могли к тестю на дачу поехать. Вроде все стабилизируется", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Все щели закрываем влажными тряпками, стараемся лишний раз не открывать окна и двери, хотя наш дом довольно далеко от места пожара

По его словам, в быту они прислушивались к советам соседей. "Мы все с самого начала купили маски, на улицу выходили в масках, вспомнили времена коронавируса. Все щели закрываем влажными тряпками, стараемся лишний раз не открывать окна и двери, хотя наш дом довольно далеко от места пожара", - отметил он.

Жительница Пролетарская, 31-летняя дизайнер Юлия Стоянкович полагает, что длительный пожар на нефтебазе не мог не повлиять на воздух. "Загрязнение воздуха не могло не произойти. Я своими глазами вижу, как за ночь все подоконники покрылись черной пылью. Во дворе стоят бочки для полива огорода, мы закрыли пленкой, и она утром уже была вся черная. Как это может не отразиться на чистоте воздуха? Говорят, что воздух чистый, нет опасности, но я верю в то, что вижу своими глазами", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, детей отправили к бабушке с дедушкой в Ростов-на-Дону. "Обычно они к нам приезжают и остаются на все лето, но им тяжело было дышать. Мы решили, что они вместе с внуками уедут в Ростов-на-Дону, пока здесь все не уладится. Говорят, сегодня уже пожар потух, все догорело, больше ничего не осталось. Думаю, через недельки две здесь будет чистый воздух", - отметила она.

Спустя неделю после пожара, мне стало тяжело дышать

53-летний Сергей Корниленко переехал к другу из-за сложностей со здоровьем. "Я еле выжил во время коронавируса, у меня были серьезные проблемы с легкими. Спустя неделю после пожара, мне стало тяжело дышать. Друг приютил меня, он живет подальше от пожара и у них там воздух был чище. А я живу один и мне было немного некомфортно одному, если честно. Сейчас временно у друга нахожусь, посмотрим, что будет дальше", - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, новость о ликвидации открытого горения обнадежила его. "Там формулировка достаточно сложная для меня. Пусть скажут, пожар потух. Но пока никто не говорил, что там ничего не горит. Время от времени видны клубочки дыма. Пока так. Надеюсь, воздух снова станет чистым, и я смогу вернуться к себе", - указал он.

Продавщица Любовь Геращенко рассказала, что покупателей стало значительно меньше. "Продаж стало меньше. Люди старались не выходить из дома. Даже несмотря на то, что к 1 сентября надо много чего купить, жители города старались все покупать онлайн. В нашем магазине было пусто за исключением 1 сентября и 31 августа", - сказала продавщица магазина одежды.

По ее словам, многие из людей старшего возраста испытывали трудности со здоровьем. "Даже те, кто абсолютно здоров, чувствовал себя неладно. У кого-то болит голова, у кого-то с давлением неполадки, кто-то жалуется на то, что не может полной грудью дышать. У всех по-разному, но многие из тех, кому за 50, испытывали разные проблемы со здоровьем после начала пожара", - указала она.

Эколог Валерий Бриних считает, что воздух в Пролетарске станет чистым не скоро. "Для этого нужно время. Все зависит от погоды. Если будет сильный ветер, пойдут дожди, то это поможет очищению воздуха. Но если погода будет жаркой и без осадков, то очищение воздуха произойдет не скоро", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Запах гари и пыль – это в основном сажа от негорючих элементов дизтоплива. Они не горят полностью, поэтому и в воздухе долго остается этот запах и пыль. Это опасно для человека.

По его словам, черная пыль, которую жители города замечают на подоконниках и у себя во дворе, это сажа от сгорания дизтоплива.

"Запах гари и пыль – это в основном сажа от негорючих элементов дизтоплива. Они не горят полностью, поэтому и в воздухе долго остается этот запах и пыль. Это опасно для человека. Он же дышит этим и он остается в лёгких. Это опасно в особенности для тех, у кого есть какие-то хронические заболевания и иммунитет не такой крепкий, как у здорового человека», - объяснил он.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Пролетарске слабый дождь, температура воздуха +33 градус, скорость ветра - 6 метров в секунду. В ночь на 3 сентября июня ожидается также слабый дождь, осадков не ожидается, температура понизится до +22 градусов, скорость ветра – до пяти метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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