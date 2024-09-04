Родители объяснили отказ отпускать детей на уроки в ветхой школе Хасавюрта

04 сентября 2024, 12:40

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С начала учебного года дети не посещают уроки в аварийной школе № 16 в Хасавюрте, поскольку родители опасаются за их безопасность, рассказали матери школьников.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября родители большинства учеников хасавюртовской школы № 16 отказались отпускать своих детей в школу из-за ее ветхого состояния. В результате на линейку ко Дню знаний пришли не более десятка учеников, рассказал местный активист Ибрагимгаджи Умаханов.

Один из корпусов школы № 16 признан аварийным, подтвердило Минобрнауки Дагестана. Школа рассчитана на 420 мест, но в прошлом учебном году в ней обучалось 1045 школьников. В Хасавюрте возводится здание школы на 1150 мест и обсуждается возможность строительства еще двух школ, заявило 25 августа ведомство. Детям опасно учиться в аварийном здании, а власти на многократные обращения отвечают лишь обещаниями решить проблему, пожаловались родители школьников.

По состоянию на 4 сентября, родители учеников школы №16 не отправляют их в школу, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница Хасавюрта Патимат.

Она аварийная и не соответствует нормам безопасности

«Школа №16 находится в поселке Андийский, и обучает детей четырех поселков: Андийский, Восточный, Винсовхозный и Лесные поляны. Действующей школе больше 70 лет, она аварийная и не соответствует нормам безопасности. Мы требуем построить новую школу», - сказала женщина.

По ее словам, пока новая школа не построена, родители предлагают в качестве альтернативного варианта возить детей в любую односменную школу города, или взять в аренду подходящее помещение и временно обучать детей там.

«Никакой реакции властей нет. Они говорят, что для строительства новой школы нет подходящего земельного участка. Пусть предлагают альтернативные варианты решения проблемы, мы готовы к диалогу. Все это время мы ждали, терпели, надеялись на положительный исход», - сказала Патимат, добавив, что на дистанционное обучение детей родители не согласны.

Другая жительница города Мадина подтвердила, что дистанционный формат обучения родителей не устраивает. Она отметила, что в городе есть односменные школы, и власти могут выделить транспорт и возить туда детей. «Местные власти никак не отреагировали, что дети не посещают с 1 сентября занятия», - сказала сегодня Мадина корреспонденту "Кавказского узла".

Родители беспокоятся за безопасность детей, поэтому не пускаем детей в эту школу

Она подчеркнула, что отказ отпускать детей на занятия связан с опасениями за их безопасность. «Родители беспокоятся за безопасность детей, поэтому не пускаем детей в эту школу. Дети до сих пор не посещают занятия», - сказала Мадина.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не подразумевает специфической ответственности родителей за непредоставление образования их детям, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Али Алиев.

"Могут вмешаться органы опеки и попечительства. В крайнем случае родителей могут привлечь по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», которая подразумевает штраф. Но учитывая, что в данном контексте это не единичный случай, а отказ большинства родителей отдавать детей в аварийную школу, тут должна разбираться прокуратура", - сказал юрист.

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