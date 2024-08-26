26 августа 2024, 18:58

Родители учеников аварийной школы в Хасавюрте пожаловались на бездействие властей

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Детям опасно учиться в здании аварийной школы в Хасавюрте, а многократные обращения к властям не дали результата, рассказали родители школьников.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа жители хасавюртовских поселков Андийский и Винсовхозный, а также микрорайона Восточный пожаловались в соцсети, что школе, в которой учатся их дети, требуется ремонт, в ней проблемы с отоплением и нет санузла. Другие местные жители, комментируя обращение, отметили, что эта школа находится в ветхом состоянии уже около 15 лет.

Один из корпусов школы № 16 признан аварийным, подтвердило Минобрнауки Дагестана. Школа рассчитана на 420 мест, но в 2023/2024 учебном году в ней обучалось 1045 школьников. В Хасавюрте возводится здание школы на 1150 мест и обсуждается возможность строительства еще двух школ, заявило ведомство в ответе родителям учеников.

В школу ходят дети из четырех поселков на окраине города, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать одного из учеников школы, которая раньше сама училась в этой школе. «У нас четыре поселка: Андийский (на первой его улице находится эта самая школа), продолжением Андийского поселка идет Восточный, и, пересекая федеральную трассу, Винсовхозный и Лесные Поляны. Во всех этих четырех поселках находится всего одна школа (нет ни садика, ни медпункта, ни клуба, ни площадок), и активист этих поселков Ибрагимгаджи Умаров на протяжении 10 лет обращался в администрацию, министерство и всякие инстанции с просьбой обратить внимание на плачевное состояние этой школы и предложением построить новую школу в поселке Винсовхозный", - рассказала она.

По словам женщины, в прошлом году этот вопрос стоял наиболее остро, так как перемен в школе нет, и родители не хотели отправлять в нее детей. Вопрос поднимал активист совместно со старейшинами всех поселков, и все единогласно пришли к мнению, что, пока эта школа находится в аварийном состоянии, детей в нее пускать не стоит.

"Но вмешались люди и обещали донести все проблемы, связанные со школой и инфраструктурой, [главе региона Сергею] Меликову. Родители поверили и отправили детей в школу", - подчеркнула она.

Добавили, что школа вообще очень даже в нормальном состоянии, и есть школы намного хуже 

В этом году ситуация повторилась, и родители звонили в министерство образования Дагестана. "Тогда мам пригласили на разговор в гороно, с нами присутствовал и активист и директор школы. Им сказали, что этот вопрос обязательно донесут до мэра города, что им обязательно займутся и решат. И добавили, что школа вообще очень даже в нормальном состоянии, и есть школы намного хуже нашей. А когда их спросили, были ли они в ней, и отпустили ли бы они свое чадо туда, то те ответили: да, конечно", - рассказала жительница Хасавюрта.

После этого, по ее словам, родители написали коллективное заявление на имя мэра с требованием, чтобы их приняли и выслушали, и через неделю на прием пригласили троих мам. "Они рассказали про все, попросили, чтобы построили нам и школу и сад, что детей много, поселки большие, и мы хотим хотя бы элементарные вещи. Чтобы была нормальная школа и сад. Они сказали, что занимаются решением этой проблемы, что вся проблема в земле - нет земли пригодной под строительство школы по последним стандартам, и в скором времени обязательно займутся этим вопросом. А пока они займутся внутренним убранством и партами", - рассказала она.

По ее данным, здание спортзала было признано аварийным еще в 2013 году. «Но здание не снесли и даже не реконструировали, наши дети занимаются там, в нем проводятся разные мероприятия и собрания. В здании появляются все новые и новые трещины - любое землетрясение и там что-то обваливается, сыпется и покрывается трещинами», - отметила она.

Этой школе 70 лет, там все рушится, стены все в трещинах

Мать другого ученика подтвердила аварийное состояние школы и попытки родителей достучаться до чиновников. «Этой школе 70 лет, там все рушится, стены все в трещинах. Несколько лет назад стена упала - слава богу, хоть ночью", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, в школе "ужасного качества" парты и стулья, отметила женщина. «Почему мы готовим, одеваем наших детей в лучшие и красивые одежды, чтобы в этот же день они пришли с затяжками или совсем порванной одеждой, из-за ужасного состояния парт и стульев», - сказала она.

Мать еще одного ученика Мадина подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" и историю про рухнувшую стену, и сведения про обращения к властям. По словам Мадины, ближайшие школы, в которых могли бы временно учиться дети во время постройки нового здания, находятся в 10-15 минутах ходьбы от школы № 16.

Бабушка учеников Айнат, также когда-то окончившая школу № 16, рассказала, что родители писали и в Хасавюрт и в Махачкалу, но получали только "отписки" и невыполнявшиеся обещания.

Родители отметили, что школа переполнена, и дети учатся в несколько смен. «В школе, рассчитанной на максимум 250-300 детей, вынуждены обучаться 1040 детей, хотя первоначально, по словам старожилов, ее построили в 1958 году для жителей пяти улиц, которые тогда были. Но потом поселки увеличились, семей с детьми стало много, детей, посещающих школы, тоже, и остро встал вопрос со школой. Но руководство школы решило ввести 4-сменное обучение, чтобы вместить всех детей. При этом и уроки и перемены сокращены на 5 минут. Смены начинаются в 8:00, 11:05, 12:15, 14:15. Последний урок у 4-й смены заканчивается в 17:10, и пока дети домой дойдут, бывает уже 18:00", – рассказала мать одного из учеников.

Мать другого ученика подтвердила, что дети учатся в четыре смены, уроки сокращены и школа переполнена. А по словам Айнат, из-за урезания перемен у детей даже не осталось возможности побегать между уроками. Женщины выразили недоумение информацией Минобрнауки о том, что дети в школе учатся лишь в две смены.

Согласно переписке, предоставленной родителями учеников «Кавказскому узлу», обращения к властям города и региона с просьбой улучшить ситуацию отправлялись по меньшей мере с 2021 года. Однако они кончались отписками. Так, Минобразования Дагестана ссылалось на то, что администрация города никак не может подобрать земельный участок для постройки новой школы. А в 2022 году замглавы администрации Хасавюрта посоветовал родителям просто отдать детей в «менее загруженные» школы.

Ситуация со школой № 16 не является типичной для Дагестана, сказал корреспонденту "Кавказского узла" кавказовед, попросивший не публиковать его имя. «Там [в республике] все зависит от местных чиновников. В некоторых районах строятся хорошие школы даже в селах. А здесь, если это город, то весьма вероятно, что деньги на школу выделялись, но в итоге осели в чьих-то карманах», - сказал он.

Ситуация с занятиями в две или три смены остается распространенной в российских регионах, сказал корреспонденту "Кавказского узла" академик Российской академии образования и директор московского Центра образования, известного как «Школа Ямбурга», Евгений Ямбург.

«В больших городах эту проблему удалось решить за счет строительства новых школ. А в провинции мест нет – и куда в таком случае девать детей? Остается обучение в две-три смены», - отметил он.

У нас принято, что во всем виноват директор. Но в данном случае ответственность должен нести учредитель

Проведение занятий в здании, признанном аварийным, угрожает безопасности детей, отметил Ямбург. «У нас принято, что во всем виноват директор. Но в данном случае ответственность должен нести учредитель – обычно это местные органы власти - который и должен позаботиться о здании школы», - заметил он.

Многие поселки, подобные хасавюртовским поселкам около школы № 16, выросли из кутанов, выделявшихся горным селам как загоны для выпаса скота, указал главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«Многие такие кутаны превращаются в поселения и разрастаются до размера настоящих сел или поселков. Естественно, живущие там люди требуют, чтобы была налажена какая-то инфраструктура. Но здесь возникает проблема, поскольку эти поселки стоят на земле одного района, но формально приписаны к другому – горному. И естественно, население, жившее здесь раньше, не радо тому, что надо тратить деньги на «чужую» инфраструктуру», - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Милрад Фатуллаев также обратил внимание на разницу в выделении средств на строительство школ в больших и малых городах. «Есть дисбаланс – в Махачкале и Дербенте строят хорошие школы, некоторые даже с бассейнами, а на школы в других местах выделяются гораздо меньшие средства, которых не хватает», - сказал он.

Представитель администрации школы № 16 от комментариев отказался, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, жители других населенных пунктов Дагестана также жаловались на состояние школ. В частности, 3 декабря 2023 года жители села Советское Бабаюртовского района пожаловались, что их дети вынуждены учиться в вагончиках из-за ветхого состояния местной школы.

4 сентября 2023 года жители махачкалинского поселка Шамхал потребовали построить новую школу. В школе изношенный инвентарь и мебель, мест для школьников и педагогов не хватает, отсутствуют спортзал и ограда, отметили они.

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Примечание:

"Средняя зарплата в регионах СКФО превысила 42 тысячи рублей", "Чечня оказалась в хвосте рейтинга зарплат учителей", "Четыре республики СКФО оказались в лидерах антирейтинга по числу аварийных школ".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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