Сапер. Фото: пресс-служба министерства обороны Азербайджана

27 августа 2024, 06:39

Более 100 мин обнаружили азербайджанские саперы в Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю саперы агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) обнаружили 110 мин и более 800 неразорвавшихся боеприпасов в 13 районах.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа министерство обороны Азербайджана отчиталось об обнаружении в Лачинском районе заминированного участка и обезвреживании 102 мин армянского производства.

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) отчиталось 26 августа об операциях по обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов за период с 19 по 25 августа, пишет Oxu.az.

По данным агентства, за неделю в Тертере, Агдере, Кельбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачыне, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане саперы нашли и обезвредили 78 противопехотных, 32 противотанковые мины и 839 неразорвавшихся боеприпасов.

Всего за указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 1 308,3 га территории.

По данным ANAMA (Азербайджанское национальное агентство по разминированию) на 3 августа, после окончания 44-дневной войны в Карабахе, с 10 ноября 2020 года жертвами взрывов мин стали 377 жителей Азербайджана, в том числе 69 погибли.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и что на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов.

11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 миллиона евро на разминирование. 3 мая ЕС согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта. Азербайджан остается одним из лидеров в мире по числу установленных мин и неразорвавшихся боеприпасов, отметил глава "Азербайджанской компании против мин" Хафиз Сафиханов.

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Примечание:

"Азербайджанские саперы нашли более 500 мин", "Водитель грузовика погиб при взрыве мины в Азербайджане", "Азербайджанские военные обнаружили в Карабахе склады с минами".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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