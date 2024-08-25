25 августа 2024, 00:34

Строитель получил ранения при взрыве снаряда в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане строитель пострадал в результате взрыва снаряда в зоне бывшего Карабахского конфликта, угрозы его жизни нет.

Как писал "Кавказский узел", жители Азербайджана периодически подрываются на минах в зоне бывшего карабахского конфликта. 3 августа во время выпаса скота на мине подорвался житель села Вагазин Лачинского района Али Сулейманов. 12 августа на пастбище около озера Ганлыгёль в Шахбузском районе на мине подорвался пастух Бахтияр Султанов, в тяжелом состоянии он госпитализирован.

24 августа в селе  Заргяр Физулинского района на неочищенной от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории произошел взрыв, говорится в совместном сообщении генеральной прокуратуры, МВД и Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

В результате взрыва телесные  повреждения различной степени получил привлеченный к строительным работам житель Физулинского района Асланов Раджу Мурад оглу 1978 г.р., угрозы его жизни нет, далее сказано в пресс-релизе.

В Физулинской районной прокуратуре ведется расследование. Генеральная прокуратура, МВД и ANAMA в очередной раз призвали граждан соблюдать меры безопасности, внимательной относиться к указателям о минных угрозах.

Представитель ANAMA сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что с учетом сегодняшнего инцидента после окончания 44-дневной войны в Карабахе, с 10 ноября 2020 года жертвами взрывов мин стали 379  жителей Азербайджана, в том числе 69 погибли.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и что на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов.

11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 миллиона евро на разминирование. 3 мая ЕС согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта. Азербайджан остается одним из лидеров в мире по числу установленных мин и неразорвавшихся боеприпасов, отметил глава "Азербайджанской компании против мин" Хафиз Сафиханов.

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Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»

Примечание:

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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