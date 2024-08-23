Защита жительницы Беслана заявила о затягивании суда по делу о смерти роженицы

23 августа 2024, 14:13

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Представители Минздрава затягивают судебный процесс по иску жительницы Беслана Фатимы Тасоевой, требующей компенсации за смерть дочери в роддоме, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря 2021 года 32-летняя роженица Аида Тасоева скончалась в Правобережной ЦРБ после осложнений от коронавируса. Ее мать, жительница Беслана Фатима Тасоева считает, что к смерти дочери привело неправильное лечение. Она обращалась в местные органы власти и ведомства, а также к Владимиру Путину, председателю СКР Александру Бастрыкину и в Генпрокуратуру, чтобы добиться наказания виновных.

Восемь смертей беременных женщин были зарегистрированы в одной из районных клинических больниц в Северной Осетии в сентябре-декабре 2021 года. 22 января 2022 года стало известно, что после обращения их родственников Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации.

После обращений к Путину и Бастрыкину и общественного резонанса Фатима Тасоева смогла добиться содействия Следственного комитета в проведении экспертизы в Москве, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас в отношении врачей Правобережной больницы идёт расследование уголовного дела по части 4 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), пояснила Фатима Тасоева. По ее данным, главврач находится под подпиской о невыезде. «Насколько я знаю, он давал показания уже не как свидетель, а как подозреваемый. Его показания нам (потерпевшим) неизвестны, это тайна следствия», - сказала она.

Параллельно уголовному следствию идет судебный процесс по гражданскому делу по иску Фатимы Тасоевой, которая добивается компенсации в 10 миллионов рублей за моральный вред, причинённый из-за некачественной медпомощи.

Это чистое затягивание времени. Ради чего оно происходит, нам пока неизвестно

Слушание по этому делу переносили уже два раза. Адвокат Тасоевой Сергей Броницкий считает, что Минздрав намеренно затягивает гражданский процесс. «Для того, чтобы решение было законным и мотивированным, судья и переносит эти заседания. Первый перенос был из-за отсутствия на суде стороны больницы, что говорит об их отношении ко всему. Второй перенос - одна из сторон принесла новые документы (…). Оценку этому документу будет давать судья уже в самом конце судебного процесса в совещательной комнате. Это новый документ, и Минздрав сделал вид, что ничего не знает об этом, и попросил время ознакомиться. Это чистое затягивание времени. Ради чего оно происходит, нам пока неизвестно», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на суд и следствие не оказывают давления. «Насколько нам известно, ни в отношении суда, ни отношении следствия, ни физические лица, ни другие врачи, которые привлекались к этому делу в разных процессуальных статусах, никакого давления не оказывали. Давления на суд, на прокурора, который участвует гражданском процессе, не оказывают. В этом отношении судебная власть остается независимой и у нас нет пока поводов думать о том, что решение будет с той стороны хоть как-то ангажировано», - сказал адвокат.

В материалах дела есть три экспертизы, подтверждающие, что медицинская помощь Аиде Тасоевой была оказана неправильно. Минздрав же перекладывает вину на самих рожениц и ссылается на эпидиомиологическую ситуацию в стране на тот момент, отметил адвокат.

Выбрали тактику полного отрицания и перекладывание вины на самих пациенток

«Выбрали тактику полного отрицания и перекладывание вины на самих пациенток, на беременных. С нашей стороны в деле есть три экспертизы. Одна экспертиза Росздравнадзора, который провел документальную проверку и выявил нарушения. Про это молчат, делается вид, что этого нет. Две другие экспертизы - это те экспертизы, которые проведены комиссией врачей, каждый из этих врачей-экспертов подписались под уголовную ответственность за дачу заведомо ложного экспертного заключения. Эти две экспертизы практически слово в слово повторяют друг друга и очень четко указывают на множество выявленных дефектов при оказании медицинской помощи - это и наблюдение, и назначение препаратов, и другие. Эти моменты тоже игнорируются. Единственным доводом со стороны наших оппонентов является то, что это была коронавирусная инфекция, и в то время всем было нелегко», - сказал Сергей Броницкий.

В отзыве на исковое заявление Тасоевой, которое подписал главный врач Правобережной больницы Адырхаев А.М., говорится о пике смертности в России в ноябре-декабре 2021 года из-за новой коронавирусной инфекции. Также в отзыве утверждается, что Аида Тасоева занималась самолечением и поздно обратилась за медицинской помощью. Копия отзыва на исковое заявление есть в распоряжении "Кавказского узла".

«Тасоева А.Э. 12 дней занималась самолечением и поздно обратилась к врачам в надежде на спасение, но, к сожалению, чуда не произошло», - говорится в документе.

О мировом соглашении пока речи не идёт, сказал адвокат Броницкий. «Прошло уже три года. Не было не то что предложений помириться и выплатить компенсацию - могли быть разговоры о сумме, вариантах, как-то навстречу пойти. Но до этого даже не доходит, нет банального извинения за те ошибки, которые были допущены при лечении. Поэтому говорить о мировом соглашении на сегодняшний день пока не приходится», - пояснил он.

Фатима Тасоева также посетовала на то, что не получила от врачей даже извинений. «Они даже извинения не принесли в адрес потерпевших, ни один из них не сказал просто «извините» и не выразил соболезнований», - сказала она.

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