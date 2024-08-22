Минобороны уточнило число сбитых на юге России дронов

22 августа 2024, 10:49

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Силы противовоздушной обороны сегодня ночью обезвредили 20 беспилотников, пытавшихся атаковать территории Волгоградской и Ростовской области, отчиталось Минобороны.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью беспилотники атаковали Волгоградскую и Ростовскую области. Власти сообщили, что в Волгоградской области в результате падения обломков дрона произошел пожар на объекте Минобороны.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили над территорией Волгоградской области 13 беспилотников, над Ростовской областью сбито 7 беспилотников, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине Волгоградская и Ростовская области регулярно подвергаются атакам беспилотников. В частности, 18 августа военные в Ростовской области сбили беспилотник, в результате падения его обломков загорелось дизтопливо на территории промышленных складов в Пролетарске. 20 июля регион подвергся массовой атаке дронов – силы ПВО сбили 26 беспилотников.

9 июля после атаки беспилотника начался пожар на нефтебазе в Калаче-на-Дону. Нефтебаза приостановила работу, пожар был потушен на следующий день.

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