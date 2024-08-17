17 августа 2024, 14:57

Боец из Дагестана убит в военной операции

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Мурад Шихмагомедов убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Дербентского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 979 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 10 августа были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 978 бойцов из Дагестана.

16 августа в администрации Дербентского района был передан орден Мужества вдове участника военной операции Мурада Шихмагомедова, уроженца села Татляр, сообщила в своем телеграм-канале районная администрация. Когда и при каких обстоятельствах погиб Шихмагомедов, в публикации не уточняется.

Прапорщик Шихмагомедов был убит в мае 2024 года в ходе боевых действий на Украине, пишет РИА "Дагестан".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 979 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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