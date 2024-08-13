Юристы прокомментировали освобождение Алихана Бекова

13 августа 2024, 13:51

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Бывший силовик Алихан Беков освободился условно-досрочно, не возместив ущерб близким Магомеда Долиева, умершего в результате пыток, рассказал родственник Долиева. По закону Беков должен возместить этот ущерб, а потерпевшим суд в Чечне обязан был позволить принять участие в процессе по вопросу об его освобождении, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как информировал "Кавказский узел", 6 августа стало известно, что Верховный суд Чечни утвердил условно-досрочное освобождение (УДО) бывшего оперуполномоченного центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Алихана Бекова, который в 2018 году был приговорен к 10 годам заключения за пытки 50-летнего Магомеда Долиева, в результате которых тот умер.

27 июля 2018 года шесть сотрудников центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии (Центр "Э") были приговорены к длительным срокам заключения, они обвинялись в убийствах, превышениях должностных полномочий с применением насилия к задержанным. Старший оперативный уполномоченный Алихан Беков был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Беков не возместил ущерб родственникам Долиева, рассказал на условиях анонимности родственник Долиева. "Ущерб нам никто не возместил, на заседание никого из родных не пригласили. Как захотели в Чечне, так и поступили", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Алихан Беков отбывал наказание в виде принудительных работ в Чечне. "Он отбывал принудительные работы в Чечне, в исправительном центре, поэтому вопрос об УДО рассматривался чеченским судом. Заявление об УДО подавалось по месту нахождения", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Беков был последним, кто отбывал наказание по делу о пытках. "Он был последним из шести человек, которые проходили по делу. Все вышли на свободу кроме него. А теперь и он оказался на свободе", – отметил он.

В процессе есть нарушения прав представителей потерпевших, заявила на условиях анонимности юрист Центра защиты прав человека (ЦЗПЧ) "Мемориал"*.

"Условие полного или частичного возмещения в размере, определенном решением суда, причиненного преступлением вреда потерпевшему содержится в статье 79 УК РФ в отношении лица, претендующего на условно-досрочное освобождение от уголовного наказания. Согласно положениям УПК РФ, при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания в судебном заседании вправе участвовать потерпевший, его законный представитель, если в деле имеется постановление или определение суда об уведомлении потерпевшего", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В этом деле представители потерпевших должны были быть извещены о заседании, продолжила юрист.

"Такое постановление или определение выносится, если потерпевший при рассмотрении дела в суде до окончания прений сторон заявил ходатайство о желании быть извещенным о рассмотрении судом связанного с исполнением приговора вопроса об освобождении осужденного от наказания. Суд может не извещать в тех случаях, когда такого ходатайства не было. В данной ситуации можно предполагать, что обжалование вынесенных судебных актов будет продолжено", – пояснила она.

Напомним, обвинения в пытках в адрес сотрудников "Центра Э" в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых. Кого и зачем пытали силовики, "Кавказский узел" разбирался в материале "Пытки, убийства и шантаж – борьба с экстремизмом в Ингушетии".

Потерпевшая по делу Пятимат Юсупова была номинирована на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2017" за то, что боролась за справедливое расследование грубых нарушений прав человека в Ингушетии.

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