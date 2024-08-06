Осетинские активисты потребовали от Меняйло раскрыть число убитых на Украине

06 августа 2024, 20:25

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Члены общественных организаций Северной Осетии обратились к главе республики с требованием назвать число убитых в военной операции на Украине и объявить недельный траур по ним. Они также призвали Меняйло обратиться к Путину, чтобы запретить осетинам подписывать контракты и досрочно вернуть земляков домой из зоны боевых действий.

Как писал "Кавказский узел", власти Северной Осетии официально признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 300 бойцов из республики.

Открытое обращение активистов к главе Северной Осетии опубликовано на странице во соцсети "ВКонтакте" главы общественной организации "Круглый стол Алания" Хадзымата Дзанайты. Авторы обращения подчеркнули, что на главной площади Владикавказа на протяжении недели проходил карнавал, в то время как жители Северной Осетии продолжают гибнуть в специальной военной операции.

Активисты призвали главу республики сообщить "сведения о количестве погибших" в специальной военной операции жителей Северной Осетии и объявить в республике недельный траур по ним - "по предварительным оценкам около 1000 человек", говорится в обращении.

Также они призвали главу республики "обратиться к Верховному главнокомандующему ВС РФ В.В. Путину с обоснованным предложением о запрете призыва (заключения контракта) представителей осетинского народа в зону СВО, досрочной демобилизации тех из них, кто сегодня находится на фронтах СВО". Про их словам, "в 1944 году подобное решение было принято руководством СССР с целью сохранения генофонда немногочисленных народов, понесших в ходе военных действий значительные людские потери", следует из обращения, опубликованного 5 августа.

Под обращением помимо Дзанайты подписались представители организаций "Хистарты Ныхас", "Ныхас", "За здоровое долголетие народа", "Союз науки и производства", "Национальный форум Алания", "Правозащитный центр Дон РСО-Алания", "Международный аланский конгресс", "Патриоты РСО-Алания", Общественный совет по сохранению и развитию системы образования РСО-Алания, Независимый профессиональный союз трудящихся, Владикавказский отдел Терского казачьего войска.

К 20.25 мск Сергей Меняйло в своем Telegram-канале не прокомментировал призыв активистов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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