Обжалован арест журналиста Афгана Садыгова

05 августа 2024, 19:54

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На решение Тбилисского горсуда об аресте азербайджанского журналиста Афгана Садыгова подана апелляционная жалоба, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа Тбилисский горсуд удовлетворил ходатайство Азербайджана и грузинской прокуратуры и арестовал на два месяца руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова.

3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов сообщил тбилисскому адвокату о своей невиновности.

На решение об аресте Афгана Садыгова подана апелляционная жалоба, сообщила сегодня агентству Turan Севиндж Садыгова.

Журналистка отметила, что с двумя дочерьми школьного возраста чувствует себя в Грузии в опасности. "Вокруг здания, где мы проживаем, постоянно находятся подозрительные люди. Мои дети в страхе. Полиция задержала Афгана прямо на их глазах. Я не могу оставлять детей дома одних, чтобы заниматься защитой Афгана. Завтра (6 августа) обращусь в посольства ряда стран в Грузии за убежищем", - рассказала она.

Об опасениях за безопасность Севиндж Садыгова сообщала "Кавказскому узлу" в июле, когда ее мужу запретили вылететь в Турцию. "Мы уже и в Грузии чувствуем угрозы нашей безопасности, поэтому решили уехать из страны. У нас нет шенгенских виз, поэтому мы могли выехать только в государства, с которыми у Азербайджана безвизовый режим. Мы собирались улететь в Турцию – в Анкару. Но Афгана задержали. Мне с двумя дочерьми сказали, что мы можем улететь. Но как же оставлю Афгана одного", - сказала она тогда. Между правительствами и силовыми структурами Азербайджана и Грузии существует "тесное партнерство", указал директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

Криминальная полиция Грузии заявила, что задержала Афгана Садыгова для экстрадиции, так как в Азербайджане он объявлен в розыск. При этом грузинская правозащитная организация Rights Georgia, которая защищает интересы Садыгова, назвала "подозрительными" намерения экстрадировать Садыгова по упрощенной процедуре, пишет агентство.

Напомним, Афган Садыгов в декабре 2023 года переехал в Грузию вместе с семьей в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда "Кавказскому узлу", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

В ноябре 2020 года был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. По версии следствия, он и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов требовали от чиновников администрации Сумгаита 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. В мае 2022 года он был помилован.

Севиндж Садыгова – репортер YouTube-проекта Azel.tv, она также неоднократно сталкивалась с давлением силовиков в Азербайджане.

С ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ. В частности, арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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