Разминирование в Карабахе. Фото: https://www.azerbaycan24.com/en/eu-allocates-2-5-million-euros-to-azerbaijan-mine-action-agency/

31 июля 2024, 14:06

Азербайджанские военные отчитались о ходе разминирования в Карабахе

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В зоне бывшего карабахского конфликта разминированы 39,7 гектара территории, найдены более 26 тысяч мин и боеприпасов, отчиталось Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", жители Азербайджана периодически подрываются на минах в зоне бывшего карабахского конфликта. Так, 19 июля три жителя Кельбаджарского района получили ранения в результате взрывов двух мин. Число пострадавших от взрывов после 44-дневной войны 2020 года достигло 372, при этом 70 человек погибли, 302 получили травмы, сообщил источник в силовой структуре.

В июле саперы разминировали более 1184 гектаров территорий, перешедших под контроль Азербайджана, а всего очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов 39721 гектар "освобожденных территорий", сообщило сегодня Минобороны.

"В целом, обнаружено и уничтожено 13045 единиц неразорвавшихся боеприпасов, 3318 единиц противотанковых мин и 10463 единицы противопехотных мин", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Напомним, в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и что на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов.

11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 миллиона евро на разминирование. 3 мая ЕС согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта. Азербайджан остается одним из лидеров в мире по числу установленных мин и неразорвавшихся боеприпасов, отметил глава "Азербайджанской кампании против мин" Хафиз Сафиханов.

25 июня 2024 года в Баку прошла встреча экспертов по разминированию из стран ЕС и Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA). На ней было объявлено, что в 2024-2025 годах ЕС дополнительно выделит 10 миллионов евро на разминирование территорий в Азербайджане. Часть этих средств направят на создание Центра передового опыта, который усилит потенциал Азербайджана по разминированию.

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Примечание:

"Житель Азербайджана подорвался на мине",  "Азербайджанские саперы нашли более 500 мин", "Водитель грузовика погиб при взрыве мины в Азербайджане".

Автор: "Кавказский узел"

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