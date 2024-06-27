Евросоюз создает учебный центр по разминированию в Азербайджане

27 июня 2024, 02:18

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В 2024 и 2025 годах Европейский союз дополнительно выделит Азербайджану 10 млн евро на разминирование. Часть этих средств направят на создание Центра передового опыта, который усилит потенциал Азербайджана по разминированию.

Как писал "Кавказский узел", в зоне бывшего карабахского конфликта периодически подрываются на минах люди. Так, 20 июня водитель грузовика Рагиб Нуруев во время сельхозработ получил ранения в результате наезда на противотанковую мину в селе Хоровлу Джебраильского района, а 21 июня в том же районе погиб сапер.

К 21 мая 361 человек стал жертвой взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов на территориях Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана. Из них 68 погибли, 293 получили травмы. Среди погибших - 53 мирных жителя и 15 военных, еще 126 гражданских и 167 военных получили травмы, сообщили в правительстве Азербайджана.

О планах Евросоюза создать Центр передового опыта по разминированию стало известно после встречи экспертов по разминированию из стран ЕС и Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) в Баку 25 июня.

"ЕС в настоящее время планирует существенную дополнительную финансовую поддержку, чтобы помочь Азербайджану справиться с огромной проблемой, которую представляют собой взрывоопасные боеприпасы, в размере дополнительных 10 миллионов евро на 2024-2025 годы", - говорится в сообщении агентства.

Встреча в Баку стала первой в серии мероприятий по созданию Центра передового опыта для обмена знаниями по всему региону. "Ожидается, что Центр, которым будет управлять Национальное агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA), продемонстрирует возможности специализированных учебных центров в области исследований и разработок, а также предложит программы обучения для национального и международного персонала с упором на новейшие методы и технологии в секторе противоминной деятельности", - пояснили в ведомстве.

В ходе семинара 25 июня эксперты из Словении и Боснии и Герцеговины поделились знаниями и опытом в области стратегического планирования, гендерного равенства в противоминной деятельности, помощи пострадавшим, управлении качеством и рисками.

По информации правительства Азербайджана, к 21 июня, когда в Джебраильском районе погиб сапер и несколько человек пострадали, число жертв минных инцидентов, произошедших в Азербайджане после войны 2020 года, достигло 369.

"Один сотрудник ANAMA погиб, еще несколько человек были ранены в результате еще одного взрыва мины, установленной Арменией. В результате общее число жертв мин выросло до 369 после войны 2020 года. Мобилизация международных усилий по борьбе с этой смертельной угрозой для сохранения человеческих жизней важна как никогда”, - указывал в своей публикации МИД Азербайджана.

В октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет с затратами в 25 миллиардов долларов. 3 мая Евросоюз согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.

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