Азербайджан впервые за восемь лет завоевал золото на Олимпиаде

30 июля 2024, 08:29

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Дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал на Олимпиаде в Париже золотую медаль, которая для сборной Азербайджана стала первой на Играх с 2016 года.

О том, что дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал на Олимпиаде в Париже золотую медаль, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Наш дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал первую золотую медаль для Азербайджана на Олимпийских играх в Париже-2024. Вперед, сборная Азербайджана", – привел 29 июля Report.az слова Джаббарова.

С победой спортсмена поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева. Они позвонили Гейдарову и пожелали ему новых достижений в спортивной карьере, отметил 29 июля в своем телеграм-канале Caliber.az.

Азербайджанские дзюдоисты не побеждали на Олимпиаде с 2008 года, а золотая медаль для сборной Азербайджана стала первой за восемь лет – с 2016 года. Гейдаров выиграл Олимпиаду в весовой категории до 73 килограммов, в финале он победил француза Джоан-Бенжамена Габа, отметило 29 июля РБК.

"Кавказский узел" также писал, что 28 июля Минспорта и Национальный Олимпийский комитет Азербайджана направили в связи с высказываниями французского ведущего о Карабахе официальную жалобу в Международный Олимпийский комитет, призвав организацию выразить протест руководству Франции против политизации игр. Ранее ведущий французского телеканала в ходе открытия Олимпиады упомянул потерю Арменией Карабаха.

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