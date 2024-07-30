За неделю с 22 по 28 июля жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

30 июля 2024, 02:50

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За неделю с 22 по 28 июля 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Хроника конфликта

27 июля в Каспийске были задержаны трое местных жителей. Следствие считает, что они готовили теракты, в том числе – в православном храме. На допросе задержанные сообщили, что планировали взорвать в городе Казанскую церковь. По месту жительства задержанных были проведены обыски, найдено оружие, самодельные взрывные устройства, а также инструкции по ведению боевых действий в городских условиях и лесной местности. Задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта, организации террористического общества и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Советский районный суд Махачкалы поместил задержанных под арест на два месяца.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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