Голодающий в СИЗО Фазиль Гасымов обратился к генпрокурору Азербайджана

29 июля 2024, 15:53

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Арестованный в Азербайджане экономист Фазиль Гасымов на 46-е сутки голодовки обратился к генеральному прокурору страны с просьбой прекратить уголовного дело в отношении него и освободить из-под стражи.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. 5 июля апелляционный суд оставил Гасымова под стражей, несмотря на ухудшение его состояния. На 35-е сутки голодовки, 19 июля, прокурор приехал в СИЗО и взял у Гасымова показания о пытках и необоснованном уголовном преследовании. 22 июля экономист отказался от капельницы с питательными веществами. 26 июля, на 43-и сутки голодовки он был переведен в лечебное учреждение в связи с резким ухудшением состояния здоровья. При этом Гасымов отказался прекратить голодовку. На 45-е сутки мать Гасымова обратилась с письмом к видным деятелям Азербайджана с просьбой о содействии в освобождении ее сына.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, сообщил правозащитник Руфат Сафаров. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

Гасымов 46-е сутки проводит голодовку, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Тельман Гасымов после встречи с арестованным сегодня в лечебном учреждении пенитенциарной службы Азербайджана.

«Фазиля Гасымова изолировали в госпитале в отдельной комнате, за ним есть постоянное наблюдение. Он пьет только воду, никакой пищи не принимает. Фазиль сказал, что будет продолжать голодовку, пока его не освободят и не закроют дело», - рассказал защитник.

По словам адвоката, состояние Фазиля Гасымова «тяжелое». «Он сильно похудел, жаловался на боли в почках, желудке, головокружения. Тем не менее, он нашел в себе силы и написал сегодня новое заявление на имя генерального прокурора. Фазиль Гасымов указывает, что уголовное дело против него сфальсифицировано, следствие велось предвзято. Он просит прекратить уголовное дело и освободить его», - сказал адвокат.

На вопрос, оказывается ли какая-либо медицинская помощь, адвокат ответил так: «Честно говоря, я не спросил, а он ничего не сказал. Наверное, если человека перевели в лечебное учреждение, какую-то медицинскую помощь ему оказывают. Могу сказать только одно: Фазиль Гасымов продолжает голодовку и настойчив в своих требованиях».

По словам Тельмана Гасымова, сегодня к его подзащитному также приходил следователь. «Фазиль Гасымов сообщил, что сегодня к нему приходил следователь. При этом, никакого следственного действия не было. Следователь просто вел беседу, интересовался, чем он недоволен», - отметил защитник.

В настоящее время защита знакомится с материалами уголовного дела, и на днях оно поступит на рассмотрение в суд, добавил адвокат. Он сказал, что в суде защита вновь будет ходатайствовать об изменении меры пресечения.

Брат Фазиля Гасымова Назим Гасымов рассказал, что пока реакции на обращение его матери к общественности не поступило.

«Мой брат 46-е сутки проводит голодовку. Он на грани смерти. Моя мать вчера обратилась к общественности с просьбой оказать содействие в освобождении Фазиля. Но пока поддержку Фазилю мы видим только со стороны небольшой группы правозащитников и нескольких медиа. Неужели жизнь человека, ученого уже у нас ничего не стоит?!», - сказал Назим Гасымов корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что родные сегодня через адвоката вновь передавали просьбу Фазилю остановить голодовку. «Но Фазиль вновь отказался. Он говорит, что не виновен, и либо его освободят, либо его не станет. Это очень горькая реальность для нас», - заявил брат.

Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.