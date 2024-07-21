Источники сообщили о попытке суицида Магомеда Магомедова в изоляторе

21 июля 2024, 16:55

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Бывший глава Кизилюрта Магомед Магомедов, обвиняемый в хищениях на посту министра спорта Дагестана, совершил попытку суицида в московском следственном изоляторе. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября 2023 года стало известно о задержании главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в бытность его главой Минспорта Дагестана. 4 октября суд поместил Магомедова под стражу на два месяца. 5 октября стало известно, что суд арестовал руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева, который проходит по делу о растрате вместе с арестованным мэром Кизилюрта Магомедом Магомедовым.

Арест главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в бытность его главой Минспорта Дагестана является результатом конфликта элит. В период руководства республикой Рамазаном Абдулатиповым Минспорта получало большое финансирование, отметили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. По данным журналистов "Черновика", прозвище "Большой Махач" бывшего главы Минспорта Дагестана не связано с криминалом. Магомедов получил прозвище еще в родном селе, где было два Магомеда Магомедовых, и чтобы различать их, сельчане прозвали бывшего министра "Большим Махачем", так как он был старше, а другого сельчанина тоже Магомеда Магомедова - "Маленьким Махачем", так как он был младше.

Бывший министр спорта Дагестана и экс-глава Кизилюрта Магомед Магомедов пытался покончить с собой в московском СИЗО «Матросская тишина», сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Попытка суицида, по данным источников, произошла в ночь на 20 июля. Магомедова госпитализировали в НИИ Склифосовского. Врачи оценивают состояние здоровья Магомедова как средней степени тяжести, говорится в публикации

Напомним также, что пять человек арестованы по делу об убийстве отца и сына Сиражудиновых в 2006 году, среди них депутат горсобрания Кизилюрта Гамзат Шихабудинов. По версии следствия, преступной группировкой руководил ранее арестованный по делу о хищении мэр Кизилюрта Магомед Магомедов. Дело против Шихабудинова имеет непосредственную связь с арестом главы Кизилюрта Магомеда Магомедова, который может стоять за рядом громких преступлений, уверены дагестанские журналисты. По их мнению, версия силовиков выглядит правдоподобной, но в деле должны быть и иные соучастники.

Мирза Сиражудинов и его 12-летний сын были убиты у придорожного кафе на трассе Ростов — Баку 3 августа 2006 года. Следствие установило, что шесть членов организованной группы, которой руководил Магомед Магомедов (в последние годы — мэр Кизилюрта, был задержан в начале октября текущего года), обстреляли Сиражудинова из автоматов. Он и его сын получили ранения, несовместимые с жизнью, еще один человек, находившийся рядом, получил касательное ранение бедра, проинформировал 26 декабря 2023 года "Коммерсант".

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