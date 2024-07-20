Контрактник из Волгоградской области убит на Украине

20 июля 2024, 06:23

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Военнослужащий-контрактник Сергей Молтянинов убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 843 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 18 июля стало известно, что на Украине убит Михаил Фролков из Камышина. Он стал, по меньшей мере, 842-м бойцом из Волгоградской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне спецоперации на Украине убит военнослужащий-контрактник Сергей Молтянинов, передал 15 июля "Волгоград Онлайн" со ссылкой на главу Мичуринского сельского поселения Анну Кельн.

Таким образом, с начала военной операции на Украине представителями властей и силовиками официально признаны убитыми не менее 843-х военнослужащих из Волгоградской области.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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