18 июля 2024, 23:58

Военный из Камышина убит на Украине

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Михаил Фролков убит в боевых действиях, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 842 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 16 июля официально названы имена не менее 841 бойца из Волгоградской области, убитого в ходе военной операции на Украине.

Михаил Фролков убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Камышина, не приведя подробностей о военном.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 842 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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