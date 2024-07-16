Двое бойцов из Волгоградской области убиты в зоне военной операции

16 июля 2024, 11:58

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Александр Викторов и Антон Иванов убиты на Украине, сообщили власти города Михайловка. С начала военной операции официально признан убитым как минимум 841 военнослужащий из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 15 июля стало известно, что на Украине убит Даниил Мельниченко из Жирновского района. Он стал, по меньшей мере, 839-м бойцом из Волгоградской области, который был официально признан убитыми в ходе специальной военной операции (СВО).

В зоне СВО убиты Александр Викторов и Антон Иванов, каждый посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 10 июля на своем сайте администрация города Михайловка.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 841-го бойца из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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