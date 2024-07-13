13 июля 2024, 22:49

Три бойца из Волгоградской области убиты на Украине

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Константин Лейченко, Виктор Ставиновский и Денис Осипов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Суровикинского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 836 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню власти признали убитыми в ходе военной операции на Украине не менее 833 бойцов из Волгоградской области

Сержант Константин Лейченко, младший сержант Виктор Ставиновский и  рядовой Денис Осипов убиты в военной операции на Украине, сообщила 12 июля в своем Telegram-канале администрация Суровикинского района, отчитываясь о передаче наград их родным. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 836 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 июля 2024, 23:46

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