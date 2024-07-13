Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине

13 июля 2024, 14:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Контрактник Сергей Турушев и мобилизованный Дмитрий Табаков убиты в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 833 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 12 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 831 бойца из Волгоградской области.

Военнослужащий Сергей Турушев 1972 года рождения погиб в военной операции, сообщила 11 июля в своем телеграм-канале администрация Новоаннинского района.

"Сергей служил по контракту, который заключил с министерством обороны 22 февраля 2024 г. Был старшим механиком - водителем мотострелкового батальона. 21.03.2024 г. в ходе выполнения специальных задач, связанных с исполнением обязанностей военной службы, Сергей Турушев погиб", - говорится в сообщении.

Администрация Камышинского района 3 июля сообщила о гибели Дмитрия Табакова из села Верхняя Добринка. "Сержант Табаков 1979 года рождения был призван по мобилизации в ноябре 2022 года. Наш земляк погиб 27 июня в ходе выполнения боевой задачи специальной военной операции. […] В Верхней Добринке у него осталась мама, есть 4-летний сын", - говорится в публикации на сайте муниципалитета.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 833 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.