Жители Зеленоморска назвали системной проблему с подачей воды и света

13 июля 2024, 18:47

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Проблема с водоснабжением дагестанского села Зеленоморск наблюдается около 10 лет, а перебои с подачей электричества в последние два года приводят к выходу домашней техники из строя, пожаловались местные жители. Администрация села после протестного схода сельчанок объяснила ситуацию износом коммунальных сетей.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля жительницы села Зеленоморск Карабудахкентского района провели сход, на котором заявили, что в селе уже четыре месяца нет воды. Также, по их словам, регулярно происходят перепады напряжения электричества, из-за которых выходит из строя домашняя техника.

Проблемы с подачей воды и света наблюдаются в селе не первый год

Обращение по поводу проблем с электро- и водоснабжением было адресовано руководству Карабудахкентского района и села Зеленоморск, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Аминат.

Воды нет постоянно, жителям улиц на окраине села приходится за свой счет покупать воду

По словам женщины, проблемы с водоснабжением в селе наблюдаются около 10 лет, а с электричеством - почти круглый год. "Перебои, отключения света постоянно, в зимнее время бывают до трех дней. Как только предали огласке и выложили в социальные сети недовольство сельчан, заместитель главы района приехал в тот же день, чтобы выслушать людей. Воды нет постоянно, жителям улиц на окраине села приходится за свой счет покупать воду, ставить резервуары для воды, рыть колодцы", - рассказала Аминат.

В некоторых домах с марта до конца сентября не бывает воды даже для того, чтобы наполнить приготовленные емкости, пожаловалась жительница Зеленоморска Хадижат. "Воду привозят из родников, с той части села, где вода бывает, или покупают тоннами, чтобы набрать емкости. Проблема в том, что вода в село подаётся снизу вверх, и давления недостаточно, чтобы она поднялась до верхней части села. Не помогает даже установка водяного насоса", - рассказала Хадижат корреспонденту "Кавказского узла".

Напряжение в сети может снизиться до 120 вольт, падает и до 70 вольт

Проблемы с напряжением в электросети начались около двух лет назад, отметила она. "От резких скачков напряжения сгорает техника. Напряжение в сети может снизиться до 120 вольт, падает и до 70 вольт. Не помогает и установка стабилизатора напряжения. При обращении в местную администрацию по вопросам водоснабжения и электроэнергии нам отвечают, что администрация села не имеет к этому отношения. При обращении в районные электросети нам сообщили, что перебои с напряжением происходят из-за того, что трансформаторы не выдерживают", - сказала жительница села.

Чиновники объяснили проблемы аварией на водоводе и износом сетей

Администрация Зеленоморска 11 июля сообщила в своем телеграм-канале, что первый замглавы района Ибрагим Абдулимеджидов днем ранее посетил село и провел встречу с администрацией села, специалистами УЖКХ района и жительницами, которые провели стихийный сход у здания администрации.

"Жительницам села были даны исчерпывающие ответы о предпринимаемых мерах по решению проблемных вопросов слабого электрического напряжения во внутрисельских сетях и отсутствия давления воды в водопроводных сетях села. В частности, было доведено об аварии, которая произошла накануне на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш", а также о предпринимаемых мерах администрацией села и района по улучшению ситуации с обеспечением холодной водой жителей села", - говорится в публикации.

Днем ранее администрация села признала, что в Зеленоморске действительно наблюдается "уменьшение объемов водоснабжения в летний период и падения напряжения электричества в электросетях, а также частые отключения электричества".

Для их решения нужны комплексные подходы силами всей республики

"Данные проблемы существуют не только у нас в селе, они имеют место быть и в других населённых пунктах нашего района и нашей республики. Это комплексные проблемы ухудшения и износа коммуникационных сетей, и для их решения нужны комплексные подходы силами всей республики, а также связанные с этим большие финансовые вливания", - говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

Село включено в республиканскую программу обеспечения питьевой водой равнинной части Дагестана через строящийся водовод "Чиркей-Каспийск-Избербаш", отмечается в сообщении. "Его строительство дошло уже до аэропорта. Срок сдачи в эксплуатацию данного водовода 2024-2025 годы. Также благодаря усилиям администрации села, наше село включено и участвует в пилотной республиканской программе модернизации внутрисельских электрических сетей, реализуемой министерством энергетики Республики Дагестан на период 2024-2025 годов.", - заявили власти села.

28 декабря 2023 года правительство Дагестана отчиталось, что завершено строительство водовода "Чиркей - Буйнакск", и это позволило решить проблему водоснабжения Буйнакска. Однако длительные перебои с подачей воды сохраняются и после строительства нового водовода, рассказали горожане. В селе Чиркей после запуска водовода также нет воды, и люди вынуждены покупать воду в других населенных пунктах, пожаловались в феврале сельчане в видеообращении к главе Дагестана.

Напомним, жители городов Дагестана также регулярно жалуются на отсутствие электричества в домах и неоднократно проводили акции протеста из-за перебоев с энергоснабжением. Так, минувшей ночью жители Редукторного поселка в Махачкале провели стихийную акцию протеста из-за отключения электричества.

В ночь на 30 июня в Махачкале прошла акция протеста, в которой приняли участие несколько десятков жителей садового товарищества "Урожай", расположенного в Каспийске. Они заявили, что в их домах трое суток нет света, а чиновники не реагируют на просьбы решить проблему. После акции протеста неисправность в электросети была устранена.

В августе 2023 года года в Махачкале прошло несколько акций протеста из-за отключений электричества. В частности, жители перекрывали движение в поселке Семендер и Редукторном поселке.

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