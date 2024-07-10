Участницы схода в дагестанском селе потребовали наладить подачу воды и света

10 июля 2024, 14:49

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Воды в селе Зеленоморск нет уже несколько месяцев, а перебои с подачей электричества приводят к выходу из строя бытовой техники, пожаловались на сходе жительницы села и призвали чиновников решить проблему.

Жительницы села Зеленоморск Карабудахкентского района провели сход, на котором заявили, что в селе уже четыре месяца нет воды и наблюдаются перепады напряжения электричества, сообщил сегодня в своем телеграм-канале "Черновик".

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны около двух десятков женщин, собравшихся на улице населенного пункта. Обращение к чиновникам, в том числе руководству муниципалитета, озвучивает от имени собравшихся молодая женщина.

У всех выключается свет, холодильники у некоторых уже сгорели

"У нас проблема с перебоями в электросети. У всех выключается свет, холодильники у некоторых уже сгорели, бытовая техника горит. Крик души всего населения", - говорит она.

Далее женщина демонстрирует в кадре список фамилий, в котором только что поставила подпись одна из собравшихся. За кадром слышна просьба: "Дай я тоже подпишусь".

"Неоднократно мы делали вот такие списки граждан, которые хотят решить проблему. Мы вышли в администрацию в надежде, что администрация нам поможет. Администрация дала добро, что она поможет. Пожалуйста, кто готов помочь нам решить эту проблему с перебоями в подаче воды и электричества, обратите на это внимание", - говорит женщина.

Другая женщина за кадром поясняет, что глава села в обращении не участвует. "С нами главы нет, не вышел, увы", - говорит она. Та же женщина призвала автора обращения описать проблему с водой, после чего сама изложила суть проблемы. "Воды уже четыре месяца нет", - сказала она.

Сады высыхают, люди страдают, новорожденных детей купать невозможно!

Далее к обращению подключилась немолодая женщина. "Уже сколько месяцев воды нет! Сады высыхают, люди страдают, новорожденных детей купать невозможно! Свет с перебоями, холодильники не работают у людей. Живем, считается, в таком веке, когда люди должны цивилизованно жить, а это что такое? Ни света нет, ни воды нет", - эмоционально сказала она. Жалобу поддержали и другие женщины, попросив чиновников решить проблему.

"Кавказский узел" писал также, что жители Махачкалы регулярно жалуются на отсутствие электричества в домах и неоднократно проводили акции протеста из-за перебоев с энергоснабжением. Так, 13 декабря 2023 года жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома.

В августе 2023 года в Махачкале прошло несколько акций протеста из-за отключений электричества. В частности, жители перекрывали движение в поселке Семендер и Редукторном поселке. 26 августа 2023 года жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

В ночь на 30 июня несколько десятков жителей садового товарищества "Урожай", расположенного в Каспийске, вышли на акцию протеста в Махачкале. Они заявили, что в их домах трое суток нет света, а чиновники не реагируют на просьбы решить проблему. После акции протеста неисправность в электросети была устранена.

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