Суд признал законным продление ареста журналиста Эминова

05 июля 2024, 10:02

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Апелляционная инстанция в Баку не удовлетворила жалобу на продление ареста сотрудника интернет-телевидения Kanal-13 Шамо Эминова.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня Сабаильский райсуд Баку продлил на три месяца, до 27 сентября, срок ареста Шамо Эминова. За полгода следователи не доказали вину журналиста и не проводят с ним следственных действий, он необоснованно находится под стражей, заявил его адвокат Алибаба Рзаев.

Руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник этого телеканала Шамо Эминов с ноября 2023 года находятся под арестом по обвинению в контрабанде валюты. 2 июля апелляционный суд не удовлетворил жалобу на продление ареста Азиза Оруджева.

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на продление ареста Шамо Эминова, сообщил адвокат журналиста Эльчин Садыгов.

Он отметил, что Эминов участвовал в заседании и выразил протест решению суда. "Шамо Эминов заявил, что он ни в чем не виноват, и следствие не доказало его вину. Эминов сказал, что его преследуют из-за профессиональной журналистской деятельности", - привело 4 июля слова Садыгова агентство Turan.

Напомним, с ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел о контрабанде валюты. В частности, арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media 1 , они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Под стражу заключены также сотрудники интернет-телевидения Toplum TV. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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