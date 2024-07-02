Суд в Баку отказался освободить Азиза Оруджева

02 июля 2024, 17:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная жалоба руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева на продление срока его предварительного заключения оставлена без удовлетворения. Он заявил о фальсификации обвинения и связал уголовное дело со своей профессиональной деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобы защиты руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева и сотрудника телеканала Шамо Эминова на продление ареста. Следствие не нашло доказательств вины журналистов, заявили адвокаты. 25 июня Сабаильский районный суд Баку продлил срок предварительного заключения Азиза Оруджева еще на три месяца – до 27 сентября.

Азиз Оруджев и Шамо Эминов с ноября 2023 года находятся под арестом по обвинению в контрабанде валюты. Защита и родственники обоих обвиняемых выражали опасения за состояние их здоровья. Оруджев находится в госпитале Пенитенциарной службы, но не получает надлежащего лечения, его состояние 14 мая резко ухудшилось, заявил адвокат.

В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы Оруджева на продление ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фахраддин Мехтиев.

"Сам Азиз Оруджев участвовал на процессе и заявил о незаконности его ареста и содержания под стражей. Он напомнил, что первоначально его арестовали по обвинению в "самовольном строительстве дома". Однако, как справедливо сказал Азиз, в Азербайджане очень редко кого привлекают по таким делам к уголовной ответственности, поскольку статус земельных участков на многих территориях не определен и чиновники дают "устные разрешения". Если даже кого-то и привлекают к ответственности, то точно не подвергают предварительному заключению. Азиз сказал, что впоследствии заказчики его ареста поняв, что обвинение в «самовольном строительстве» не убедительно, против него выдвинули новое обвинение в «контрабанде иностранной валюты», которое однако не основывается на фактических доказательствах. Азиз сказал, что его преследуют за профессиональную работу и уже однажды в 2017 году он именно из-за журналистской деятельности подвергался аресту", - рассказал адвокат.

В декабре 2017 года Азиз Оруджев был осужден на шесть лет по обвинению в незаконном предпринимательстве. Журналист вины не признал и обжаловал приговор. В апреле 2018 года Верховный суд заменил ему реальный срок на три года лишения свободы условно, а в ноябре 2019 года суд отказал ему в освобождении от условного наказания и снятии судимости.

Защита в суде указала на проблемы со здоровьем у Азиза Оруджева. "Для содержания Азиза Оруджева нет материальных и процессуальных оснований. С другой стороны, он с середины марта содержится в тюремном госпитале, но в лечении нет прогресса - причины нервных потрясений, которые он испытывает, не устранены. Его угнетают несправедливый арест, беспокойство за пожилую мать, за семью, в которой малолетний ребенок. К сожалению, апелляционный суд не учел наших доводов и отклонил жалобу. Мы направим дополнение к нашей жалобе на арест в ЕСПЧ", - сказал адвокат.

Рассмотрение апелляционной жалобы другого фигуранта этого дела Шамо Эминова состоится 3 июля, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эльчин Садыгов. "Мы будем настаивать на изменении меры пресечения, хотя бы на домашний арест. Ибо следственных действий с Эминовым все равно не проводится. Помимо того, у него серьезные проблемы со здоровьем", - сказал адвокат.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил, что жалоба на продление срока ареста Оруджева оставлена без удовлетворения. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Напомним, в Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел о контрабанде валюты. В частности, арестованы сотрудники интернет-издания Abzas Media и интернет-телевидения Toplum TV. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/401274

© Кавказский Узел

Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»