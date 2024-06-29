Задержка с выплатой накопительных пенсий возмутила карабахских беженцев

29 июня 2024, 18:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Армении затягивают выплаты накопительной части пенсий, заработанных переселенцами из Карабаха, хотя эти деньги могут помочь беженцам решить финансовые проблемы, пожаловались бывшие жители Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня стало известно, что карабахские беженцы обратились в фонд "Центр инициатив "Ген" с просьбой помочь вернуть им накопительные пенсии. По их словам, власти Армении не хотят вернуть пенсии, а лишь предлагают перевести их в другие фонды.

Обязательная накопительная пенсионная система начала действовать в Нагорном Карабахе в 2019 году. В ней участвовали граждане, рожденные начиная с 1 января 1974 года. Согласно проекту, ежемесячные обязательные выплаты накопительной пенсии составили 5% от размера зарплаты, еще 5% от размера зарплаты должно было перечислять государство. До сентября 2023 года более 34,5 тысячи граждан Нагорного Карабаха инвестировали в накопительную пенсионную систему около 17 миллиардов драмов (более 2,5 миллиона долларов), рассказала руководитель Центра инициатив "Ген" Армине Авагимян.

Сбор необходимых документов для консультаций с юристами продолжается, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" руководитель фонда «Центр инициатив «Ген» Армине Авагимян. "В Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") накопительная пенсионная составляющая получила достаточно мало внимания. Участники системы были недостаточно информированы о том, какие инструменты дает им этот накопительный компонент, какие права они имеют. Более того, гражданам Арцаха не была предоставлена возможность выбора пенсионного фонда. Люди, начиная с 1974 года рождения, автоматически присоединились к этой системе. Поэтому необходимо найти договоры, которые якобы были заключены с гражданами, изучить все пункты с юристами. Именно этим сейчас мы заняты", - сказала она.

По словам Авагимян, после того, как жители вынужденно покинули Нагорный Карабах, прошло много месяцев, однако их социально-бытовые проблемы остаются нерешенными в Армении.

Вопросы о том, почему нарушается право граждан получить свои деньги, компетентными органами игнорируются

Переселенцы из Карабаха надеются получить накопленные с 2019 года свои деньги до достижения пенсионного возраста, рассказал правозащитник, руководитель «Центра защиты основных прав народа Арцаха» Артак Бегларян. "Однако государственные органы Армении, имеющие отношение к данному вопросу, ссылаются исключительно на решение правительства о переводе всех накоплений граждан Арцаха в фонды Армении. Вопросы о том, почему нарушается право граждан получить свои деньги, компетентными органами игнорируются. Однако мы намерены начать работу, чтобы попробовать добиться возвращения всем желающим их накоплений. Мы считаем, что война, депортация, социальные проблемы являются теми ситуациями, из-за которых люди могут попробовать свои накопления раньше срока. Предстоят консультации с юристами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бегларян не считает, что отказ выдавать беженцам пенсионные накопления стал мерой сдерживания оттока карабахцев из Армении. "У власти нет желания заниматься этим вопросом целенаправленно, с учетом нужд насильственно перемещенных лиц", - пояснил он.

На заседании парламента Армении в середине июня вице-премьер Тигран Хачатрян, коснувшись вопроса о накопительной части пенсий переселенцев, заявил, что создаются правовые основы для того, чтобы остатки с их счетов были переведены на соответствующие счета в Армении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы правительства Армении.

"Насильственно перемещенные из Нагорного Карабаха могут продолжить свое участие в накопительной программе. То есть, когда участники пенсионной накопительной системы начнут работать в Армении, то с доходов от новой работы будут делать соответствующие отчисления. Насильственно переселенные из Арцаха люди, которые в настоящее время являются участниками зарегистрированных в Армении обязательных пенсионных фондов, пользуются всеми правами и гарантиями, установленными законодательством Республики Армения в отношении их долей в обязательной пенсии", - сказал он.

По последней информации, фонды, занимающиеся накоплениями беженцев, будут управлять деньгами акарабахцев до тех пор, пока не будут приняты официальные решения правительства Армении, или же пока участники программы не достигнут пенсионного возраста, отметил представитель правительства.

Лилит Аванесян, переехавшая из Степанакерта, рассказала, что испытывает бытовые и материальные трудности, но не может получить в Армении заработанные ею деньги. "Я требую вернуть принадлежащие мне деньги. Это мое право на мои деньги. Сейчас у меня нет дома, нет работы, нет полноценного питания из-за безденежья. Непонятно, почему мне отказывают в выдаче моих же накоплений", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мы требуем не гуманитарную помощь, а свои деньги

Схожее мнение высказал бывший житель Степанакерта Тигран Геворгян. Он подчеркнул, что не является гражданином Армении. "У меня была высокая зарплата, поэтому за четыре года накопилось столько, что я могу обеспечить семью на несколько месяцев, пока не найду другую работу. Но власти отказывают мне, хотя по всем международным конвенциям должны заботиться о наших нуждах. Но мы требуем не гуманитарную помощь, а свои деньги", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Такие же претензии к властям Армении озвучила и бывшая жительница Степанакерта Нарине Акопян. "Мы потеряли всё, и теперь по крупицам создаем что-то, что необходимо для элементарных человеческих условий. А учитывая цены на жилье и все остальное в Армении, учитывая, что государственная поддержка минимальная, то логично, что нас интересует, где наши деньги и почему нам отказывают из выдавать. Но больше удивляет, что карабахское правительство, правозащитные структуры, юристы не хотят вплотную заниматься этой проблемой, защищать наши требования. Лишь две-три организации поднимают этот вопрос. А я уверена, что необходимо выдвигать коллективное требование", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, к 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. В ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от карабахских беженцев. 24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумывается об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем. Сами беженцы отметили, что решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.